Sol Pérez contó que va a actuar en una película

“La Chica del clima” revoluciona Carlos Paz, y todos los días sus seguidores la esperan a la salida del Teatro del Lago, donde participa de la obra “La Isla Encantada”, para pedirle una foto, un autógrafo o solo verla.

“Yo no sabía que la gente iba a estar todos los días esperándome, tengo que estar agradecida por eso también”, dijo Sol Pérez en Radio Mitre Córdoba.

Y agregó: “Desde ese pequeño lugar me pude ganar el corazón de la gente que es lo más complicado. Tengo que estar agradecida a TYC Sport que me cambió la vida y a Show Match que me acercó más a la gente. Para dejar de ser La Chica del clima y ser lo que soy ahora”.

Consultada acerca de los rumores que la acercaban al cantante Ulises Bueno, y la visita que le hizo a este en un baile, Sol expresó: “Tengo que estar agradecida, no soy de buscar pelea. Hay cosas que no son ciertas, siempre va a ver rumores. Estuvo bueno ir a verlo, como cualquier fanática”.

Además, adelantó que este año tiene previsto grabar una película, hacer radio y volver a la televisión.