Rescatan y reaniman a hombre que se ahogó en balneario de Marull

Un hombre de unos 65 años fue rescatado con vida en la tarde de este lunes al ahogarse en el balnerario "El Puente" de la localidad de Marull y fue llevado de urgencia en estado delicado al Hospital de Balnearia. Fue identificado como Juan Molina y sería vecino de San Francisco o Frontera, informaron a El Periódico desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Marull, quienes intervinieron en el operativo.

El hecho ocurrió minutos aproximadamente a las 15:30, cuando un encargado del balneario alertó a los Bomberos. Según las primeras averiguaciones, el hombre se encontraba en el lugar pasando la tarde junto a un grupo de amigos y, por causas que se tratan de establecer, cayó en la cascada y se ahogó al ser arrastrado por la corriente.

Sus amigos lograron sacarlo del agua y una enfermera que se encontraba en el lugar lo salvó con maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios, que lo estabilizaron.

Posteriormente, un servicio de emergencias lo trasladó hasta el Hospital de Balnearia.

Lo arrastró

"Aparentemente esta persona había caído al agua, y la misma corriente lo llevó hasta una zona de remolinos y cascada, al que no conoce el balneario lo lleva para adentro. No había gran cantidad de agua, pero por los comentarios el hombre no pudo nadar. Lo sacaron y dio la casualidad que una enfermera estaba pasando el día en el río y le hizo las maniobras de RCP", explicó el cabo Franco Robledo, que estuvo a cargo del operativo de los Bomberos Voluntarios de Marull.

"Cuando llegamos no estaba del todo consciente, lo estabilizamos y llamamos al servicio de emergencias, que lo llevó al Hospital. Gracias a Dios la enfermera había hecho un gran paso. Cuando llegó la ambulancia le pusieron oxígeno", agregó.

Finalmente, Robledo indicó que si bien el lugar cuenta con un guardavidas, en ese momento lo habían enviado a hacer una tarea fuera del balneario.