Denunciaron a Shakira por un presunto delito fiscal

La Agencia Tributaria de España sostiene que la cantante debió tributar entre 2011 y 2014, cuando residía en el país aunque no de forma permanente.

La Agencia Tributaria de España presentó una denuncia contra Shakira por un presunto delito fiscal ocurrido entre 2011 y 2014.



Según la demanda durante esos años la artista residía en el país, por lo que debía tributar la mayor parte de sus ingresos generados en todo el mundo.



Fuentes de Price Waterhouse Coopers, el equipo que asesora a la cantante, confirmaron que la inspección de Hacienda sostiene que entre 2011 y 2014 la colombiana debería haber declarado como residente en España, y no lo hizo.



Si bien Shakira estableció residencia en ese país a todos los efectos recién en 2015, para Hacienda, la pareja de Piqué debería haber tributado durante los cuatro años anteriores el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por sus ingresos generados en todo el mundo y no sólo los obtenidos en España.



Para la entidad la situación podría ser considerado un delito, agravado por el importe defraudado, que podría ascender a decenas de millones de euros y penado con dos años de condena.



El entorno íntimo de ella asegura que en esos años pasaba el mayor tiempo fuera de España y la mayoría de sus ingresos provenían del extranjero. Afirman, además, que siempre cumplió con sus obligaciones fiscales y que el caso sería una diferencia de criterio y no de “ocultamiento fiscal”.

