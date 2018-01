El músico pop Ed Sheeran anunció que se casa

Ed Sheeran ya es un hombre comprometido. El exitoso músico compartió en Instagram la flamante noticia de que contraerá matrimonio con su novia Cherry Seaborn, con quien comenzó una relación hace tres años. "Me conseguí una prometida antes de empezar un nuevo año. Estamos muy felices y enamorados, y nuestros gatos están contentos también", escribió el artista en la red social, pero sin dar a conocer la fecha exacta de la boda.



Sheeran y Seaborn son amigos desde los 11 años, pero reconectaron en el 2015, cuandoTaylor Swift, mejor amiga de Sheeran, invitó a la joven a su famosa fiesta de celebración del Día de la Independencia en su casa de Rhode Island, a pedido del músico. Ése fue el puntapié de un sólido noviazgo. De hecho, el británico confirmó que su single "Perfect" de su tercer álbum de estudio, Divide, fue inspirado por la relación con su novia.









El año pasado, en una entrevista con Jonathan Ross en su programa nocturno, el ídolo pop le dio crédito a su pareja por su estabilidad emocional y por haberlo salvado de reincidir en sus adicciones. "Cuando ingresás a la industria tenés que adaptarte y yo no lo hice porque estuve constantemente trabajando en algún tour, y así fue cómo me encontré en las mismas situaciones de siempre, en abuso de sustancias. Cuando vi que estaba cayendo en eso, me tomé un año para desconectarme", reveló.

"Con Cherry vivimos juntos y ella me ayudó a poner los pies sobre la tierra, a equilibrar todo lo que me estaba pasando", expresó el músico más escuchado en el 2017. Según informó Spotify, Divide fue el disco más solicitado con 3100 millones de clicks, y su tema "Shape of You" es el más popular con 1400 millones reproducciones.