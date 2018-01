Tras el escandaloso audio, el ministro Triaca adelantó sus vacaciones

Mientras continúa viralizandose el escandaloso audio en el que Jorge Triaca manda a la “conch…” de su hermana y califica de “pelotuda” a una empleada doméstica, se conoció que el ministro de Trabajo adelantó sus vacaciones y pasará nueve días en Chapadmalal.

Según publica Clarín, Triaca habría tomado la medida luego de diferentes conversaciones que mantuvo con el presidente Mauricio Macri y con el jefe de Gabinete Marcos Peña.

Sin embargo, desde el entorno de Triaca intentaron desvincular las vacaciones anticipadas con el escándalo del audio de WhatsApp. “Ya lo tenía decidido desde fin de año”, indicaron.

El escándalo

En el audio de WhatsApp dado a conocer por la empleada doméstica Sandra Heredia, el ministro de Trabajo insultaba en duros términos a la mujer, aparentemente a raíz de un episodio relacionado con sus tareas domésticas.

“Sandra, no vengas porque te voy a mandar a la conch... de tu hermana, pelotuda”, dice al ministro a la mujer que luego fue despedida, sin que se precisara si la desvinculación laboral tuvo que ver con este episodio.

Según Heredia, ella trabajó sin ser reconocida por los Triaca desde noviembre de 2012 hasta el 8 de enero de 2018. Aunque aclaró que su relación laboral era con uno de los hermanos del ministro.

Qué dijo Triaca

"Es un audio de hace cuatro meses atrás. Es cierto que cometí ese exabrupto en el marco de una situación para mí muy estresante", se disculpó el ministro, en declaraciones formuladas a radio Mitre. También pidió disculpas por Twitter.

"Tengo mi silla de ruedas en la quinta. Como voy con mi auto, me bajo con la silla de ruedas que está en la quinta. Como no la encontraba, le había avisado el día anterior (a la empleada) que tenía que estar ahí. Y no aparecía y tardó mucho más tiempo del que ella manifiesta. Fue producto de ese estrés y ese enojo por no poder acceder a mi silla de ruedas y poder atender a la gente que tenía que recibir", explicó.

"Le manifesté disculpas, lo hice personalmente y le vuelvo a pedir ahora si se sintió ofendida por ese ese audio. Todo lo que tenga que ver con el vínculo laboral lo resolverá mi hermano dentro del marco de lo que establece la ley", agregó el ministro.