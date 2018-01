Federal A: quedó definido el fixture de la segunda fase

Tras completarse el partido entre Chaco For Ever y Crucero del Norte se completó el fixture de la Zona B. Mirá el calendario de la "verde".

Este miércoles se completó el partido suspendido entre Chaco For Ever y Crucero del Norte de Misiones de la Zona A del Federal A. El encuentro terminó 0 a 0 y con este resultado Chaco For Ever se quedó con el segundo puesto de clasificación y relegó a los misioneros al tercer lugar de la tabla de posiciones.

De esta manera quedó definido el fixture de la Zona B de la segunda fase que tiene a Sportivo Belgrano como protagonista. Finalmente la "verde" cruzará a Chaco For Ever en la cuarta fecha en condición de local y cerrará la fase ante Crucero del Norte en Misiones.

Fixture completo de Sportivo Belgrano:

04-02 | Sportivo Belgrano vs Gimnasia y Tiro de Salta



11-02 | Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano



18-02 | Sportivo Belgrano vs Sarmiento de Chaco



25-02 | Sportivo Belgrano vs Chaco For Ever



04-03 | Central Córdoba vs Sportivo Belgrano



11-03 | Sportivo Belgrano vs Defensores de Belgrano (VR)



18-03 | Crucero del Norte vs Sportivo Belgrano