La bebida desintoxicante: ¿cómo preparar el jugo verde?

Quizás es el secreto para las pieles radiantes de las famosas de Hollywood, el aliado para mantenerse en forma y no sucumbir al exceso de delicias culinarias y la bebida ideal para una limpieza “detox” del organismo. Una bebida de color verde que promete maravillas en el cuerpo por los numerosos beneficios nutricionales que aportan sus ingredientes.

De hecho, existen varias recetas que son habituales en las dietas de muchísimas celebridades como Gwyneth Paltrow, Blake Lively, Selena Gómez o Lady Gaga. Y las disfrutan en el desayuno o después del gimnasio. Y si bien no es una tendencia reciente (ya desde el 2014 los paparazzis captan a las estrellas internacionales con esta bebida en mano), lo cierto es que cada vez se suman más adeptos en todo el mundo.

Para realizarlos en casa, se puede elegir en forma de jugos (más líquido) o como batido (más cremoso) a partir de frutas y verduras, y agregando otros alimentos que aporten más nutrientes. A continuación, unas recetas fáciles de hacer:

- El licuado creado por el entrenador físico Harley Pasternak es al que más recurren las celebridades para adelgazar o mantener la figura, y sus beneficios están enumerados en el libro de su autoría “Body Reset”. Logra saciedad y aporta fibras, proteínas y grasas saludables para potenciar el metabolismo, así como también estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Además produce una acción desintoxicante por la fibra y porque se consume frío, provocando un aumento en la actividad intestinal. Requiere de ¾ de taza de pepino, ½ taza de uvas verdes, 4 cucharadas de semillas de calabaza, 1/3 de taza de manzana roja, 2 tazas de espinaca, 1/3 de taza de yogur griego sin grasas y hielo. Todos los ingredientes se mezclan en una licuadora y procesador hasta lograr consistencia.

- El libro “Verde que te quiero verde”, de la autora española Dra. María Concepción Vidales Aznar resume varias recetas, entre las que está una de un jugo verde que promete perder grasas y definir músculos. Ésta implica ¼ de pepino, 2 rodajas de melón, 2 manzanas verdes cortadas en cubos, un puñado de menta fresca, un puñado de espinaca fresca y ¼ de mango. Luego de licuar todos los ingredientes, servirlo pasando la preparación por un colador.

- La actriz Blake Lively tiene una receta que prepara regularmente ella misma, para tener una dosis de vegetales y frutas necesarios de una manera creativa, como cuenta en el libro “The Juice Generation: 100 recipies for fresh juices and superfood smoothies”, de Eric Helms. Su preparación consiste en una copa de kale (también conocida como col rizada, una hortaliza de origen asiático que es baja en sodio, no tiene grasas y es una gran fuente de vitaminas C y K), 2 hojas de acelga, ½ taza de perejil, ½ rabanito, ½ taza de ananá, 2 manzanas verdes (o rojas para sabor más dulce), una ramita de menta y ½ limón pelado. En un exprimidor de jugo, procesador o licuadora, mezclar hasta que tome la consistencia deseada.

Fuente: Musa Argentina.