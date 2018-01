Tras su denuncia por acoso, Cynthia Rachid publicó una carta abierta

Cynthia Rachid, la columnista que daba los informes del tiempo en los noticieros de Canal 10 de Córdoba, presentó días atrás una denuncia por acoso contra dos ex compañeros de la señal universitaria.

Este miércoles, tras los comentarios que recibió a favor y en contra en redes sociales, Cinthia decidió hacer pública una "carta abierta" en la que insiste en su acusación.

"Desde ayer que salió en los medios mi denuncia he vivido y vivo los comentarios más horribles que escuche y leí sobre una persona, y con mucho dolor veo que recayeron en mí", señala en la carta.

La carta completa

En 2011 comencé a dar el pronóstico del clima en InfoClima con el querido Carlos Eschoyez, quien -advirtiendo mi impronta- me hizo entrar en Canal 10, desde donde puse toda mi aptitud para crecer.

Cada día que pasaba me gustaba mas lo que hacía; por lo que -a pesar de haberme recibido en las carreras de “Producción de cine” y “Locución”-, tomé esta parte de mi preparación como un desafío; fue así que Comencé a prepararme y creo que aprendí mucho... aprendí a leer los mapas satelitales y demás elementos a tener en cuenta para así poder producir el contenido del material meteorológico.-

En mi trabajo y profesión nunca recibí sanciones, quejas ni cuestionamientos con respecto a mi desempeño como presentadora del clima... por lo que se que hice muy bien mi trabajo y eso me enorgullece...

Ahora, habiendo expresado y defendiéndome de la serie de hechos que puse en conocimiento de la Justicia, caen de parte de algunas personas críticas, rotulaciones, agravios, quejas y los cuestionamientos, no por mi trabajo sino por mi forma de vestir, por mi cuerpo y por el hecho de mi vestimenta.-

Desde ayer que salió en los medios mi denuncia he vivido y vivo los comentarios más horribles que escuche y leí sobre una persona, y con mucho dolor veo que recayeron en mí!!!

Todos estos comentarios se relacionan directamente y se basan en mi forma de vestir, en mi aspecto físico, en fin... en mi forma de ser.... Aclaró a todos que Siempre vestí así y no lo hice nunca por el hecho de que “salía en televisión”... - La indumentaria que utilice y utilizo fue y será siempre mi moda, la ropa que me gusta usar.......

Desde cuando la forma de vestir desprestigia a una persona o una buena labor profesional?

Desde cuando la desvalorización, los comentarios y la serie de “títulos” de que “por usar esa ropa me acosan ... o .... si es un “gato” como se viste..... pueden llegar a tener una identidad suficiente para que tenga que “soportar o acceder a ciertos pedidos para continuar trabajando en mi profesión y actividad...?

Paralelo a mi trabajo en televisión, saben bien todos que otra actividad que desarrollo es “el fitness”... , llegando también a leer y escuchar: “...parece un macho”... “tiene músculos como un macho”....

Conozco a muchos hombre sin músculos, y nadie les dice que parecen hembras o mujeres.....

Hoy decidí dejar de callar... no pude más ante tantas ofensas quedarme callada....

No puedo más -ante la desvalorización de mi persona, seguir en silencio.... No pude más ante el acoso constante de unas personas que jugaban con mi necesidad de trabajo, callar y acceder a sus express pretensiones para poder trabajar en un medio televisivo, por más amor que tenga por mi actividad y profesión.

Mi amor por lo que soy y por mi profesión No PERMITIRÁ que deba dejar de lado mi respeto personal como mujer y como persona de bien .....

No doy mi cuerpo ni doy favores sexuales por un trabajo ni por nada del mundo!!!!!

Ahora, si por mi forma de vestir, por mi físico y por mi actividad creen que “que se me acose es parte o consecuencia de ello” lo siento por los que piensen así!!!!

Muchas mujeres en estos días me dieron fuerzas para animarme a contar lo feo de lo que viví y estaba viviendo en estos momentos. Después de casi 7 años de trabajar en Canal 10, me banqué a estos tipos en muchísimas e incontables situaciones de insinuaciones, burlas, comentarios inapropiados e indecentes hacia mí donde por mi necesidad de trabajo sólo me quedaba agachar la cabeza, tragar, esperar que pase la angustia y seguir... Incontables fueron las veces que volví a mi casa llorando, sintiéndome humillada, sometida y sin salida.

Sólo tenía q secar mis lagrimas y seguir soportando días infelices en el trabajo que tanto había disfrutado en sus comienzos.

Algunes me preguntarán porque no hablé antes... Si sin haber hecho ninguna denuncia escuché y leí mentiras terribles hacia mi persona, imagínate si me animaba a contar lo que estaba viviendo!!!

Me duele la falta de comprensión de muchas mujeres, y la falta de empatía de muchos hombres... pero a su vez me fortalece el apoyo de la gente que me rodea y me conoce, y aquellas mujeres que se animaron a decir #NoEsNo y no importa cuando lo hagas, hazlo!!! #NoTeCallesMas

Se que vendrán todo tipo de comentarios después de esta carta, les pido que antes de hacer un comentario lo piensen un poco y se pongan en mi lugar aquellas mujeres que seguro alguna vez pasaron por algo similar.

Es doloroso perder un trabajo, y más aún si es lo que te gusta hacer y para lo que te consideras idónea.

No sé cómo seguirá mi vida a partir de hoy, solo siento un gran alivio...siento que hice lo correcto, como pude y cuando pude, pero lo hice!

Me siento una mujer más fuerte, y segura de que esto no me volverá a pasar. Sé quién soy, se lo que valgo, y quienes están a mi lado no necesitan ninguna explicación, esa es mi tranquilidad.

Hago esta carta ya que no puedo hacer declaraciones porque existe una denuncia de por medio... pero mis seguidores, y el gran público de canal 10 y la gente en general merece escuchar mi voz... merecen conocer quién soy y no juzgarme por mi apariencia, que para esta sociedad encajo - se ve - en estereotipos con los que no me siento identificada. Por un momento olvídate de mis shorts, de mis tops, de mi cuerpo... mírame como a una mujer común y corriente, que puede ser tu hermana, tu hija, tu novia, tu amiga, etc... que está alzando su voz xq llegó a un límite.

Hoy sin trabajo, replanteándome mi futuro, se que llegaré hasta el final con esto... por mi, por vos y por todos y todas...

“La verdad es poderosa porque sana..."

La verdad aparece solo cuando nos atrevemos a decirla...”

#NoesNo

#NoMeCalloMas

#NoTeCallesMas