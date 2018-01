Tecnoteca: ¿quiénes votaron su aprobación en el Concejo Deliberante?

Según el acta del 13 de diciembre, los bloques de Unión por Córdoba y Cambiemos aprobaron la ordenanza que autoriza su construcción. Mejor San Francisco no participó del debate en protesta por no recibir los proyectos a tiempo.

La obra de la Tecnoteca en la Plaza Cívica de San Francisco avanza con el correr de los días y con ella también el rechazo de los vecinos que se oponen al lugar elegido y a la extracción de árboles para tal fin. Día tras día la obra suma nuevos capítulos, con las explicaciones del oficialismo y las críticas de vecinos y la oposición.

Desde la Municipalidad, el secretario de Infraestructura Oscar Enrico reiteró que los árboles no se van a eliminar sino que serán trasplantados a otro sector de la plaza, a la vez que aseguró que se duplicará el espacio verde en la parte trasera del Hotel Libertador. Por otra parte, el funcionario resaltó en varias oportunidades que la obra había sido aprobada en diciembre pasado en el Concejo Deliberante, en respuesta a las críticas desde Cambiemos vertidas por Luciano Stoppani y el concejal Carlos Roffé. Estos últimos participaron días atrás de una de las manifestaciones junto a vecinos en Centro Cívico, donde responsabilizaron al Ejecutivo municipal y al bloque de concejales oficialistas por la obra en cuestión.

Sin embargo, El Periódico consultó el acta de la sesión del pasado 13 de diciembre en el Concejo Deliberante, cuando se trató la ordenanza que autoriza la construcción de la Tecnoteca, y allí se refleja que la misma fue aprobada tanto por los bloques de Unión por Córdoba como de Cambiemos.

Se trata de la ordenanza 6929, la cual "autoriza construcción de la obra Tecnoteca San Francisco en el Centro Cívico". Si bien el acta señala que se aprobó por unanimidad, no fue el caso del bloque de Mejor San Francisco, ya que, según consta previamente en el acta y lo confirman sus concejales, había abandonado la sesión previamente en desacuerdo con el poco tiempo otorgado para analizar los proyectos del día, principalmente la ordenanzas tarifaria, tributaria y presupuestaria.

El acta señala que la ordenanza fue votada por los bloques que estaban en la sesión: Unión por Córdoba y Cambiemos.

"Fue un pedido de informe"

Consultado por este medio sobre las razones de su voto afirmativo en el Concejo Deliberante y su posterior participación en una manifestación junto a los vecinos, el concejal Roffé (Cambiemos) contrarió la versión del acta y aseguró que no se trató de un proyecto de ordenanza sino de un pedido de informe que él mismo había presentado sobre la obra. "No era una ordenanza, yo había presentado un pedido de informes", explicó Roffé.

Pero cuando El Periódico le reiteró que en el acta no figura un pedido de informe sino un proyecto de ordenanza que además explicó el oficialismo en el recinto, Roffé admitió que tenía la duda sobre si había votado a favor el pedido de informes o la ordenanza.

"Lo que yo voté es el pedido de informe mío, quieren embarrar la cancha. Yo hice un pedido de informe pero no me lo contestaron, luego lo trataron y dieron las explicaciones. Yo pedí el informé por el tema de los arboles, nadie sabía que la Tecnoteca se había corrido de lugar. No significa que esté de acuerdo. Yo escuché a los vecinos, hice las averiguaciones y gente de la Municipalidad me dijo que las plantas no iban a ser sacadas sino trasladadas", añadió.

Pese a que el acta del Concejo señala que se trata de un proyecto de ordenanza, y que el mismo fue aprobado por su bloque y por el oficialismo, Roffé insistió en que cree que se trató de informe. "Nunca lo he tomado yo como un proyecto de ordenanza", dijo.

"No lo votamos ni participamos"

Desde Mejor San Francisco, fue el concejal Ricardo Sapei el encargado de responder los dichos de Enrico y explicó que su bloque no participó de la discusión en el Concejo por la obra de la Tecnoteca porque previamente se habían retirado de la sesión en disconformidad con el poco tiempo para analizar los proyectos que figuraban en el orden del día.

Concretamente, Sapei explicó que cuando llegó el momento de tratar en primera lectura los proyectos para tarifaria, presupuestaria y tributaria, abandonaron el recinto dejando en claro que no habían recibido los proyectos con la debida antelación. "Lo expresa en el acta: en ese momento nos fuimos y lo que venía después, las ordenanzas tarifaria, tributaria y presupuestaria en primera lectura, junto a otros proyectos que había presentado el Ejecutivo, nosotros no estuvimos en el tratamiento", subrayó.

"Esos seis o siete proyectos que envió el Ejecutivo para esa sesión del 13 de diciembre los recibimos el día anterior a las 20, por lo que era imposible leerlos. De esa manera no puede haber ningún análisis serio para una discusión. Discutir y votar eso entendemos que sería una falta de respeto a un órgano que debe deliberar. ¿Qué calidad de discusión puede haber con un proyecto que no se alcanza a leer?", dijo Sapei.

"El proyecto de ordenanza de autorización para la construcción de la Tecnoteca no lo votamos ni participamos de la discusión. Es mentira lo que dicen los funcionarios municipales de que lo aprobaron todos los bloques", cuestionó el concejal.

Sapei aclaró que su bloque no está en contra de que la ciudad tenga una Tecnoteca sino de "una forma de gobernar donde cinco funcionarios se sientan en una habitación y terminan decidiendo todo".

"Nuestro planteo hubiera sido que el proyecto pase a comisión y que cada comisión del Concejo convoque a los interesados como las entidades defensoras del medioambiente, del patrimonio histórico, la Universidad Tecnológica Nacional y otros. No se escuchó a los centros vecinales. El Concejo Deliberante solo tuvo una reunión con el Colegio de Arquitectos, donde manifestaron su opinión que no había mayores inconvenientes con la obra. Pero es un solo punto de vista. Creemos que hay que escuchar a todos los interesados, fundamentalmente a los destinatarios del proyecto, que son los sectores jóvenes de los barrios", añadió Sapei.

- Sin embargo, el oficialismo apuntó que el proyecto data del año 2011 y que hubo reuniones donde se podían plantear objeciones al proyecto y no se hicieron. ¿Cuál es su respuesta?, preguntó El Periódico.

- Pero esto viene al Concejo Deliberante un martes a las 20 horas para que se trate un miércoles a las 10. Estaban en el orden del día junto a los demás proyectos. Entendimos que era una absoluta falta de respeto.