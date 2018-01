López Peña, vocal del TSJ, a cargo del Ejecutivo provincial

"Me tomó por sorpresa. Hasta su regreso, el gobernador Schiaretti delegó el cargo en la titular del TSJ y como no está recayó en mi persona", dijo.

El vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, Sebastián López Peña confirmó a Cadena 3 que se encuentra provisoriamente hasta el viernes a cargo del Ejecutivo provincial.



"Me tomó por sorpresa. Hasta su regreso, el gobernador Schiaretti delegó el cargo en la titular del TSJ y como no está recayó en mi persona", dijo.



Ocurre que como el mandatario provincial se encuentra de licencia; el vicegobernador, Martín Llaryora, asumió como diputado en diciembre; el presidente de la Unicameral, Oscar González, no está; le corresponde a Aída Tarditti, presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Pero como ella está de feria, la responsabilidad recayó en López Peña.



"La Constitución de Córdoba prevé hasta la cobertura del presidente provisional de la Legislatura. No tiene Ley de Acefalía, de manera que se hizo una aplicación analógica de la Ley de Acefalía Nacional", explicó.



Mencionó como antecedente, que en 2003 la por entonces titular del TSJ, María Esther Cafure de Battistelli, estuvo a cargo del gobierno provincial por ausencia del gobernador De la Sota.