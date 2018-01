Tecnoteca: los vecinos insisten y analizan nuevas medidas para frenar las obras

Este martes se realizó la tercera concentración frente al obrador, allí durante largo rato, un grupo de autoconvocados debatieron otras formas para ser escuchados y que el futuro edificio no se realice a costa de extraer árboles.

Los vecinos autoconvocados que se manifiestan contra la extracción de árboles en la Plaza Cívica para la construcción de la Tecnoteca se reunieron por tercer día consecutivo frente al obrador. Analizaron diferentes alternativas a seguir para frenar los trabajos y que se revea la ubicación del edificio.

Como cada día desde el pasado domingo, los autoconvocados se concentraron alrededor de las 20:30 en cercanías al mástil de la Plaza Cívica donde debatieron durante varios minutos diferentes alternativas para que evitar que se extraigan los árboles del sector.

Entre los autoconvocados hubo diferentes profesionales y ex dirigentes políticos, entre ellos el arquitecto Oscar Cornaglia, el vecinalista Ernesto Cernotto y en ex director del Hospital Iturraspe Mario Vignolo.

“Error urbanístico”

El arquitecto y artista Oscar Cornaglia expresó su fuerte oposición a la construcción del futuro edificio de la Tecnoteca. “El mayor recurso paisajístico que tiene la ciudad de San Francisco son sus árboles, al no tener montañas ni ríos; entonces me parece que emplazar la Tecnoteca en este lugar es un error urbanístico. Me parece que hay otros sectores que podrían verse fortalecidos con un edificio de estas características como es en cercanías al llamado polo educativo”, manifestó.

“A las ciudades hay que planificarlas-agregó-, no improvisarlas, y a la opinión de la gente y de los técnicos hay que escucharlas y no que los políticos lleven adelante sus caprichos”.