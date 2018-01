Tecnoteca: AMAD advierte que muchos de los árboles trasplantados morirán

Integrantes de la Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica (AMAD) advirtieron hoy que muchos de los árboles que serán trasplantados para dar lugar al edificio de la Tecnoteca, pese a la utilización de una moderna técnica, terminarán muriendo al cabo de unos meses.

Así lo hicieron saber a El Periódico los ambientalistas Ernestina Saravia y Luis Gaviglio, para quienes solo un cuidado diario e intensivo de los árboles una vez trasplantados podría extender la vida de dichos ejemplares, pero solo por unos meses.

“Van a terminar muriéndose a los pocos meses, en este caso se tratan de plantas adultas por lo que es muy difícil su adaptación. Hacer este tipo de trasplante es como trabajar un bonsái, con la diferencia de que aquí no hay quien los atienda como se merezcan. Podrán decir que son buenas técnicas y modernas, pero es imposible que un árbol de más de 50 años como los que tenemos resistan un trasplante de este tipo”, aseguró Saravia.

Seguimiento

Según Luis Gaviglio el seguimiento de los ejemplares en los primeros meses luego de ser trasplantados es muy importante. “En este caso nos dicen que los árboles van a ser ubicados a pocos metros de su actual posición, no cambian de ambiente, pero hay que ver cómo reaccionan ante la extracción”, sostuvo.

Y agregó: “La experiencia dice que el árbol trasplantado puede continuar su desarrollo, aunque hay otros casos que no se adaptaron, son muchos los factores que intervienen: tipo de especie, suelo, técnica utilizada, época, etc. Los resultados no son lineales”.

El trasplante

El secretario de Infraestructura Oscar Enrico explicó este martes que la empresa que se ocupará del trasplante de los ejemplares es la única en la Argentina que dispone de esta tecnología específica para este trabajo.

Y anticipó que la obra no tiene vuelta atrás. “No hay vuelta atrás, hay un proceso licitatorio y desde el punto de vista legal y técnico no hay objeciones. En el Concejo Deliberante se votó por unanimidad en sala, el uso de ese espacio específico más la periferia para compensar espacio verde. El máximo organismo institucional votó por unanimidad ese uso de la Tecnoteca”, expresó.