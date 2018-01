Crimen en Gualeguaychú: dramático testimonio del papá del joven asesinado por Nahir

Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando, el joven asesinado de dos balazos por Nahir Galarza el pasado 29 de diciembre en Gualeguaychú, realizó un dramático testimonio.



Al recordar a su hijo, señaló que el muchacho era "excelente, deportista, muy amante de Boca, que era feliz, que no tenía maldad para nada, con todos los valores que podía tener un ser humano, un ser transparente".



"Estoy destruido, la entereza me la da Fernando, yo no estoy entero. Estos días sin él son tristes", admitió en diálogo con TN.



Gustavo, en otro sentido, salió al cruce de las versiones que dan cuenta que Fernando era un chico violento con Nahir.



"A quién no le duele que manchen a su hijo, pero no respondo pavadas. Yo conozco a mi hijo, sé quién es, no me interesa, yo estoy tranquilo", señaló.



Y agregó: "Con mi presencia en la marcha agradezco a la gente que me apoyó en las redes sociales, por todas partes. A toda la gente de Gualeguaychú y de otras partes también. El apoyo es increíble".