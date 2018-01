Sportivo Belgrano recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este viernes a las 21

En el día de hoy quedó confirmado el horario del partido que protagonizarán Sportivo Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto por la primera fase de la Copa Argentina 2018.

Será el próximo viernes a partir de las 21 en el estadio Oscar C. Boero. El partido de vuelta se jugará el martes 23 de enero en la localidad de Río Cuarto.

Aún no está confirmada la modalidad de la venta de entradas aunque se estima que será de la misma forma que se realiza en los partidos del Federal A. Lo que sí está confirmado es que no habrá público visitante, esto significa que en Río Cuarto tampoco habría visitantes sin embargo esto no está confirmado.

Llegó Mazzola

El volante central, de 26 años y oriundo de El Arañado, llegó a San Francisco y participó del entrenamiento vespertino del plantel que se realizó en el predio "Nicolás Losano".

Cabe recordar que Mazzola ya había tenido un paso por Sportivo Belgrano, tres años atrás, cuando la "verde" militaba en la B Nacional.