Daniel Beltramo dejó de ser el técnico de Unión

El club Tatengue informó que "Pirincho" dejó de ser el entrenador del primer equipo por razones deportivas. "Yo me la veía venir" aseguró el ex entrenador de San Isidro.

La derrota de Unión en Sunchales ante Libertad le puso punto final al ciclo de "Pirincho" al frente del plantel Tatengue. La dirigencia informó que Daniel Beltramo dejó el cargo de entrenador y desde ahora, de manera interina, estará Juan Francisco Ponce.

Antes de abandonar la ciudad "pirincho" charló con diario UNO de Santa Fe y resumió lo sucedido en un momento particular para cualquier entrenador: "La verdad que yo me la venía venir, esto va más allá del resultado adverso en Sunchales. Lo notaba, con años en esto uno lo olfatea en el ambiente y no me sorprendió la decisión".

El cordobés se encargó de expresar que "vos el apoyo lo tenés que tenes cuando perdés. Ahora seguramente conversaremos respecto a lo que me restaba del contrato para llegar a un acuerdo".

En lo que va de la actual temporada los rojiblancos navegaron en la irregularidad de los resultados, dentro de una competencia muy pareja y donde no hay un candidato firme. En este sentido, el ahora exDT Tatengue apuntó: "Nadie por allí sabe lo que renegué para armar el equipo. Tuvimos muchos contratiempos para poder conformar la plantilla".

Y más adelante, agregó: "Realmente escuché cosas muy raras de un día para el otro en distintos medios. Es ahí donde empecé a sentir que había algo que venía de más arriba. Y se dijeron tantas cosas sobre Barovero. El jugador quería jugar la A, no le llegó ninguna oferta y cuando por allí estaba la chance de que siga en la categoría nosotros ya teníamos contratado a Mariani".

En la parte final, acotó: "Este oficio es así y creo que quedó claro que di el 110% siempre por el club, buscando lo mejor. De hecho veníamos de la mejor campaña en la categoría la temporada anterior. Gracias a la gente por el trato y le deseo lo mejor a Unión y a Juanfra que estará a cargo del equipo en lo que viene".

Los números de Pirincho en Unión

Dirigió 63 partidos, con 38 victorias y 25 derrotas (60,31%). En el Ángel Malvicino su registro fue 25-7, mientras que en calidad de visitante sumó 13 éxitos y 18 reveses.

Utilizó 29 jugadores (Isola y Borsatti los que repitieron de la campaña anterior), entre ellos siete extranjeros.

Su mejor racha fue de cinco triunfos seguidos en la 2016/17 (entre el 28 de enero y 16 de febrero de 2017). Mientras que la peor racha se estiró entre el 9 y 19 de marzo del año pasado con 4 caídas al hilo.

Fuente: Sin Mordaza / UNO Santa Fe