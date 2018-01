El Indio Lucio Rojas y Los Carabajal cerraron la edición 2018 del Festival de Jesús María

El Indio Lucio Rojas fue la figura máxima que coronó el cierre de la doma y el folclore en el Festival de Jesús María, quién dio un show ante 10.639 personas en reemplazo de Los Manseros Santiagueños.



El hermano de Jorge Rojas abrió su espectáculo con "Yo soy el indio", para continuar con "La sin corazón", "Marca borrada", "Una sola voz", "Vale la pena" y "La taleñita".



Luego de recitar algunas coplas, Lucio continuó con "No me abraces porque lloro", "Largos caminos me iré" (que cantó junto al Toba Toledo), pasó por el rock nacional cantando "Madrugada", de la Berisso; y volvió al folclore con "Hoy me iré", "Celoso no soy", "Tómame", para cerrar con "Jurabas tú", de Los del Fuego.



Después compartió escenario con Los Carabajal. Juntos cantaron temas como "Domingos Santiagueños" y "Lágrimas de amor".



También se destacaron en su paso por el escenario Los Carabajal y Martín Paz. Martín, vestido completamente de negro, estuvo 15 minutos. Abrió su espectáculo con "Llamadora del carnaval" y continuó con "Semillas de chacarera ", "Eterno amor", "No vas a quererme", para cerrar con "Puente carretero".







Los Carabajal, por su parte, cantaron seis temas acompañados por Néstor Garnica, entre ellos, "Soy Santiagueño, soy chacarera", "Sembramos la chacarera" y "La pucha con el hombre".



También pasaron por el Martín Fierro Los Trajinantes, Andrés Clerc, Renzo Tapia, El Toba y Rodrigo Pequeño.



Se coronaron, además, los campeones en la doma. En la categoría grupa sureña, el jinete campeón fue Maximiliano Bazán, de la delegación de La Rioja. En bastos con encimera, triunfó Diego Andrés Borda, de la delegación de Capital Federal.



En la categoría crina limpia, en tanto, ganó Rafael Safons, de la delegación de Brasil. Es el primer extranjero en lograr el campeonato internacional en esta categoría. El campeón argentino fue Ricardo Pucheta. El caballo del festival de la edición 53 es "El Maidana" de Carlos Palma, tropilla "La Amistad".





En cuanto al folclore, la Distinción de Honor fue para el grupo cordobés Rivera Folk y la Mención de Honor fue para Jujeños. La Revelación del festival fue el folclorista Lucho Arrieta y la Consagración fue de El Indio Lucio Rojas.



También se realizó un homenaje a Mario Ezcurdia, relator de las jineteadas que se retiró luego de 30 años.

Fuente: Cadena 3 / TV Pública