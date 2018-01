AFA aumentó el ingreso de los clubes del ascenso

En total el aumento es del 15,27% para los clubes desde este enero, que supone una erogación de 382.000 pesos por mes que saldrá de ingresos especiales que la AFA logró como producto de las renegociaciones de contratos vigentes y el dinero que recibió del proceso de desendeudamiento que está cobrando desde julio.

De esta manera el aumento real de cada categoría asciende a 200.000 pesos para los clubes del Nacional B, 98.949 para los de Primera B, 35.831 para los de Primera C, 13.332 para los de Primera D y 33.322 para el Federal A.

Tapia cumple con una vieja promesa de promover el aumento de los ingresos que los clubes del ascenso e interior tienen para disponer de su economía, algo que llega justo en un momento de la temporada en el que algunos están ahogados con sus finanzas.

Para dar algunos ejemplos, un club del Nacional B que cobraba poco más de $ 1.300.000 pasa a recibir $ 1.500.000, en la Primera B se pasa de 648.000 a 746.000, mientras que una institución de la Primera C sube de 235.000 pesos a poco más de 270.000 y uno de Primera D trepa a los 108.000.

Por último, los integrantes del Federal A que recibían 218.000 llegan a 251.000 en una medida que otorgó el mismo aumento proporcional para todos y que alcanzó también la máxima categoría del Consejo Federal.

Pese al aumento la diferencia del reparto sigue siendo elevada entre los clubes de Primera B Metropolitana y Federal A, casi un 300 ,%. Además, los clubes del Federal B y Federal C (mismo nivel que Primera C y Primera D, respectivamente) no reciben dinero.

El próximo paso será la reorganización y reestructuración de todos los torneos del ascenso, con una revisión que puede demorar estos seis meses y comenzar tras el Mundial de Rusia o incluso extenderse hasta la temporada 2019/20… pero los torneos cambiarán para adaptarse a un esquema más rentable y eficiente.

Fuente: Interior Futbolero