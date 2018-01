La Hidráulica debutó con empate en Chile

Las divisiones inferiores de La Hidráulica se encuentran disputando el Torneo Internacional Curicó 2018 en el vecino país de Chile.

El pasado viernes se realizó la presentación de la delegación y el sábado los chicos de la categoría 2002 jugaron su primer partido donde empataron 1 a 1 ante Captadores con gol de Guillermo Guevara para el elenco "rojinegro"

Este domingo jugarán sus primeros encuentros los dos equipos de la categoría 2003: La Hidráulica A vs Captadores C (16 hs) y La Hidraulica B vs Colo Colo (18 hs).