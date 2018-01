Si no llueve se juega la jornada final del Nacional de Baby

Pese a las intensas lluvias que azotaron la ciudad y la región este sábado la jornada final del Nacional de Baby Fútbol se jugará en cancha del club River si es que no llueve antes del comienzo.

El campo de juego se encuentra en buenas condiciones sin embargo las adyacencias del estadio es lo que preocupa y de no haber inconvenientes la jornada se disputaría de manera normal.

La esperanza de San Francisco está representada por el equipo de 2 de Abril, el único local que sigue en competencia y que enfrentará a las 19 a Social Altos de Chipión.

Programación:

19 hs 2 de Abril vs Social Altos de Chipión (semi 1)

19:50 hs AFUT Tigre vs Flecha de Plata (semi 2)

20:40hs 3 de Febrero de Bs. As. vs 3 de Febrero de La Rioja (Final de la Copa Estímulo)

21:30 hs Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2