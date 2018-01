Ascendió con Belgrano, jugará el Federal C y quiere ser intendente

Fue una de las figuras de Belgrano que ascendió aquel inolvidable 26 de junio de 2011, en el Monumental ante River. Era el carrilero izquierdo de ese equipo dirigido por Ricardo Zielinski. Y por eso, Juan Carlos Maldonado le agradece al club de Alberdi el hecho de tener un nombre en el fútbol.

Luego de un paso por varios clubes de Chile (su último club fue La Serena) volvió a La Falda, su ciudad natal, para jugar en River de esa localidad serrana en la Liga de Punilla. Y, para seguir en actividad, aceptó la oferta de Independiente de Cosquín y se pondrá la roja para el próximo Federal C que arranca a fines de enero.

“Estoy cerca de La Falda y arreglé en Independiente para seguir en actividad. Tengo 31 años y todavía me puede surgir alguna oferta en algún club y, apenas surja algo, tendré que estar preparado. El Federal C es competitivo y esperemos pasar de ronda con el Rojo”, pidió el ex carrilero celeste.

El torneo organizado por el Consejo Federal de AFA comenzará el 28 de enero y los coscoínos compartirán la zona con Escuela Presidente Roca y Deportivo Colón de Colonia Caroya.

Su pasado en Belgrano es lo que más se recuerda de Maldonado como futbolista. Cuando se fue a Chile, le quedó un sabor amargo con Ricardo Zielinski, su técnico: “Cuando me fui de Belgrano, me quería quedar. Tuve la posibilidad de ir a equipos grandes pero terminaron trayendo dos jugadores en mi puesto. Me crié en Belgrano, me fui más que bien con los dirigentes. No sentí que podía quedarme porque el técnico que había dicho que iba a ser prioridad trajo a dos y terminé siendo suplente del suplente. Podría haber ido a River y a San Lorenzo. Terminé consensuando irme pero con el club estoy agradecido de por vida. Me dio un nombre y logramos cosas”, afirmó el volante que también pasó por Instituto.

Pero ahora quiere enfocarse en Independiente. El Rojo coscoíno debuta en el Federal C y Maldonado espera llegar lejos: “Ojalá podamos clasificar. Es un torneo muy duro y estamos trabajando para hacer el mejor papel posible”.

Maldonado 2019

Pero su regreso a La Falda, la ciudad donde nació hace 31 años, le despertó otro tipo de interés. Porque, pensando en 2019, año electoral, al ex volante de Belgrano le propusieron ser candidato a intendente de la ciudad serrana. Y aceptó gustoso: “Es la Agrupación Progreso Punilla. Estamos dentro del marco del apoyo al plan de gobierno de Mauricio Macri que representa la seguridad de un desarrollo federal para todo el interior de la nación y en especial del interior de Córdoba”, aseguró Maldonado ya hablando como candidato.

Y se animó a tirar algunas propuestas para La Falda: “A pesar de lo del Camino al Cuadrado, estamos medio olvidados como centro turístico. Pero, como ciudad falta mejorar mucho. Hay que trabajar en conjunto con las otra ciudades cercanas para crecer todos juntos. Hacen falta hospitales, queremos crear algunas sedes de universidad para que los chicos no se vayan de la zona”.

Y agregó: “Estamos trabajando con Luis Herrera, que quiere lo mejor. Todavía soy joven pero desde chico que me crié con la política. Mi viejo trabajó siempre y la gente lo sigue mucho y me apuntaron a mí para ser intendente porque trascendí por mi pasado en Belgrano. Sé que todavía falta pero quiero ser intendente para ayudar al crecimiento de mi ciudad”.

Fuente: VíaPais