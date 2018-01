Nacional de Baby: 2 de Abril es el único equipo de San Francisco que sigue en competencia

Tras disputarse los octavos y cuartos de final del 42° campeonato Nacional de Baby Fútbol, 2 de Abril es el único equipo de San Francisco que pasó a las semifinales. El elenco de barrio Roque Sáenz Peña intentará esta tarde en cancha de River llegar a la final cuando enfrente desde las 19:30 a Social Altos de Chipión, en la primera semifinal.

En la otra semi, desde las 20:20, se enfrentarán AFUT Tigre vs Flecha de Plata. La gran final está prevista a las 22.

Programación de la jornada del sábado (Cancha de River)



19:30 hs 2 de Abril vs Social Altos de Chipión (semi 1)

20:20 hs AFUT Tigre vs Flecha de Plata (semi 2)

21:10 hs 3 de Febrero de Bs. As. vs 3 de Febrero de La Rioja (Final de la Copa Estímulo)

22:00 hs Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2

Resultados de la jornada del viernes:

Zona Local (Tiro y Gimnasia)

Barrio Jardín 1-0 General Savio

CVN Devoto vs 2 de Abril

Dep. El Trébol (1) 0-0 (2) Social Altos de Chipión

Defensores de Iturraspe 1-0 CD River

Cuartos de final

Barrio jardín (1) 1-1 (2) Soc. Altos de Chipión

Def. de Iturraspe (1) 1-1 (2) 2 de Arbil

Zona Foránea (Estrella del Sur)

AFUT Tigre 5-4 Thesito La Rioja

Talleres de Córdoba 0-1 Churruca

LN Alem 2-1 20-21

Belgrano de Morris 1-2 Flecha del Plata

Cuartos de final

AFUT Tigre 5-0 LN Alem

Flecha del Plata 3-0 Churruca