Tecnoteca: en medio de las polémicas, comenzó la remoción y trasplante de árboles

Sigue sumando capítulos la ya polémica construcción de la Tecnoteca en el Centro Cívico de la ciudad. Durante la semana un grupo de vecinos de San Francisco emprendió una recolección de firmas a través de internet, para evitar la tala de árboles. Este viernes superaban las seis mil adhesiones. Además ayer por la mañana, un abogado presentó un recurso de amparo para que la Municipalidad detenga la remoción de árboles en la zona de construcción del edificio.

Por su parte, el intendente Ignacio García Aresca defendió la obra diciendo que las especies serán reimplantadas y que además se duplicará el espacio verde en el Centro Cívico.

En los últimos días se amplió el cercamiento alrededor de donde se radicará el edificio. Según el ingeniero de la obra, Fernando García, esto se realizó por cuestiones de seguridad para “guardar materiales, acopio y para darle espacio a los obreros a que tengan movimiento sin perjudicar al público”.

En medio de las críticas, el intendente aseguró que los árboles “no se van a talar, se van a trasplantar unos metros para dar lugar a la obra”, le dijo a El Periódico.

Técnica novedosa

Según adelantó el mandatario, a partir de la próxima semana una empresa de Buenos Aires desembarcará en la ciudad para llevar a cabo el trasplante de ejemplares. Una práctica que será seguida de cerca por AMAD y que fue considerada como novedosa.

“Va a venir una empresa de Buenos Aires, que va a trabajar en el trasplante de árboles. Esto es que los saca de un lugar y los ubica a unos metros. Es más, la gente tiene que saber que los espacios verdes van a crecer, porque todo el sector de la parte este, donde están hoy están las tipas, detrás del hotel Libertador, se va a ampliar y se va a reforestar”, explicó el mandatario local.

Ante las críticas que se lanzan en redes sociales sobre por qué dicha inversión no se utiliza en otras obras como la construcción de viviendas, Aresca sostuvo: “Los programas para determinadas obras no se pueden utilizar para otras. Este es un financiamiento del exterior y uno lo toma o no. Hicimos las gestiones, se hizo un proyecto y el fondo viene para esa obra, no se puede utilizar para otra cosa. Si nosotros no tomábamos esta obra se iba a hacer en otra ciudad y esto hubiera significado menos empleo, menos inversiones, compra de materiales y tantos otros beneficios”.

El intendente dijo entender al vecino que se resiste a la obra. “Muchas veces los cambios no son fáciles, pero creo que finalmente la gente lo va a valorar muchísimo”, auguró.





“Nadie explicó el rol de la Tecnoteca”

Uno de los dirigentes locales que se opone a que se toquen los árboles del Centro Cívico es el concejal de Mejor San Francisco, Damián Bernarte, para quien no se explicó el rol que va a cumplir la Tecnoteca.

“No existe una planificación del Gobierno municipal, no hay funcionarios que sepan exactamente cuál es el rol que va a cumplir ese edificio. Esto hace que haya una falta de transparencia y que la gente no esté informada. Y lleva a que los vecinos de manera lógica efectúen este tipo de planteos-por la recolección de firmas-”, indicó.

El concejal refirió que la ordenanza vigente n° 6359 declara al arbolado urbano y al Centro Cívico como parte del patrimonio a conservar. “Toda la cuestión con la falta de planificación y de transparencia en el proceso, terminan generando controversias. Los vecinos con toda razón plantean su oposición a que la Tecnoteca pueda afectar parte del patrimonio de la ciudad”, explicó.





“Yo jugaba en esos árboles, por eso me opongo a que se saquen”

Otro de los dirigentes políticos que se unió a la recolección de firmas fue el referente local del PRO Luciano Stoppani. “Estoy a favor de que se haga la Tecnoteca, entiendo que es un dinero que se envía exclusivamente para construir esa obra. Lo que no estoy de acuerdo es con el lugar donde lo van a realizar. Es un espacio verde de la ciudad, en el mundo las ciudades tratan de tener cada vez más espacios verdes y modificar ese sector para hacer un edificio no lo veo bien”, indicó.

Según el dirigente existen otros lugares donde se podría realizar la obra, como el Palacio Tampieri.

“La plaza era el patio de mi casa, jugaba en esos árboles y los quieren sacar, por eso me opongo a que los saquen”, finalizó.

Recurso de amparo

Un abogado particular presentó este viernes un recurso de amparo para que la Municipalidad detenga la remoción de árboles en la zona de construcción del edificio donde estará emplazada la obra. La acción legal, que consta de unas 40 hojas, fue efectuada por el abogado Héctor Cubría ante la Cámara de feria, a cargo del juez Guillermo Rabino. “No digo que no se haga la obra, pido que no se haga ahí”, expresó Cubría.

“Hay una violación a la ley de Medio Ambiente por lo que no se han respetado una serie de pautas y sobre las ordenanzas de la municipalidad de San Francisco, que también legislan el patrimonio ambiental de la ciudad”, consideró al respecto.

Cómo será la obra





La Tecnoteca fue originada a partir de un concurso nacional de ideas lanzado en 2011 para la puesta en valor del Centro Cívico de San Francisco y Mediateca Municipal. Según el proyecto oficial, la Tecnoteca será un espacio de promoción del desarrollo tecnológico en la ciudad a partir de un ámbito propicio para cursos, capacitaciones y difusión de los últimos adelantos de la tecnología. Además, en el techo contará con una cubierta verde y paneles solares.

En la planta baja habrá ingresos, un hall y un núcleo de circulación, además de la recepción y una zona de exposiciones, un bar y un área de servicios.

En el primer piso se proyecta un salón de usos múltiples con capacidad para 200 personas, un auditorio, un hall de información, recepción y administración. También un sector para niños con juegos interactivos, salas de lectura, un área de servicios y otra para lecturas informales.