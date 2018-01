La carta de la mujer que le mutiló los genitales a su pareja: "Me sentía oprimida"

"Con ésta carta no quiero justificarme, porque sé que reaccioné de una manera horrible, como nunca tendría que haberlo hecho, me sentía oprimida, devastada, vi perjudicada mi carrera, mi vida, mi mente, mis afectos. Llegué a un punto que no di más y dije basta!".

Así se expresó en un escrito Brenda Barattini,la arquitecta de 26 años que le mutiló los genitales al hombre con el que mantenía una relación.

"No pedí ayuda a nadie. ni nadie se percató de lo que me pasaba, ni tampoco quería que se molestaran por mí", dice el texto.

"Hay mucha gente que quizás me comprenda y otros que no, y está bien. Somos todos distintos, y es muy difícil ponerse en el lugar del otro. No me gustaría que éstos hechos se repitieran, hay que aprender a pedir ayuda y brindarla a quienes lo necesitan para que éstos casos no vuelvan a ocurrir", sostiene.

Y agrega: "Lo que me sorprende es la falta de comprensión, la morbosidad y la falta de respeto de los medios de comunicación, argumentando cosas inciertas. Detrás de mí hay una familia entera que sufre, y detrás de casos similares al mío, sé que hay muchas mujeres que callan como yo lo hice".

"Tenemos que aprender a no callar la verdad, sólo la verdad nos hará libres. Somos seres humanos, debemos usar la inteligencia para prevenir, hablar, para evitar los distintos tipos de violencia de género que hay. y trabajar juntos, hombres y mujeres! -afirma en el texto-. Y que no haya más crímenes por violencia de todo tipo, para poder crecer en sociedad, que es eso lo que nos hace humanos = comunicarnos!"

"Para que muchas mujeres no callen"

Barattini está presa desde noviembre y cambió de abogado después de que el primero -quien habló de una defensa a un ataque sexual- renunciara (fue acusado por la fiscal ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados por violar el secreto de sumario).

"Soy una persona que hoy me encuentro privada de mi libertad, pero aun así rescato cosas positivas: Destacando el apoyo de ustedes, de mucha gente que no me conoce pero se han unido y sé que están! Y les agradezco incondicionalmente de corazón su presencia y que se pueda escuchar mi voz", relata en su escrito.

"El apoyo es algo esencial para sobrevivir en éste lugar que no deseo estar. El apoyo estimula, motiva! Y ojalá esto sirva de incentivo para que muchas mujeres no callen", finaliza.

La fiscal de Violencia Familiar Bettina Croppi dudó de la versión del ataque sexual y esas dudas se profundizaron durante el interrogatorio. La joven imputada de "lesiones gravísimas agravadas" tenía una agenda con anotaciones que despertaron sospechas y en su iPhone se encontraron búsquedas en Google acerca de cómo seccionar genitales masculinos.