Nacional de Baby: se definieron los semifinalistas

Los octavos y cuartos de final del Nacional de Baby se disputaron este viernes divididos en dos zonas, una conformada por los equipos de San Francisco y la región y en la otra competirán los equipos foráneos.

2 de Abril es el único representante de San Francisco que todavía sigue en carrera.

Resultados de la jornada:

Zona Local (Tiro y Gimnasia)

Barrio Jardín 1-0 General Savio

CVN Devoto vs 2 de Abril

Dep. El Trébol (1) 0-0 (2) Social Altos de Chipión

Defensores de Iturraspe 1-0 CD River

Cuartos de final

Barrio jardín (1) 1-1 (2) Soc. Altos de Chipión

Def. de Iturraspe (1) 1-1 (2) 2 de Arbil

Zona Foránea (Estrella del Sur)

AFUT Tigre 5-4 Thesito La Rioja

Talleres de Córdoba 0-1 Churruca

LN Alem 2-1 20-21

Belgrano de Morris 1-2 Flecha del Plata

Cuartos de final

AFUT Tigre 5-0 LN Alem

Flecha del Plata 3-0 Churruca

Porgramación de la jornada del sábado

20 hs 2 de Abril vs Social Altos de Chipión (semi 1)

20:50 hs AFUT Tigre vs Flecha de Plata (semi 2)

21:40 hs 3 de Febrero de Bs. As. vs 3 de Febrero de La Rioja (Final de la Copa Estímulo)

22:30 hs Ganador Semi 1 vs Ganador Semi 2

Fuente: Diario Sports