Sueños de barrio Alberione

Sportivo Belgrano continúa la pretemporada de cara al debut en la Copa Argentina y la segunda fase del Federal A. En los primeros días del año hubo movimientos en las divisiones formativas porque fue promovido el juvenil Rodrigo Forchino.

El joven de 20 años y oriundo de nuestra ciudad pasó a ser el décimo tercer jugador de inferiores que integra el plantel superior de la “verde”. Cursa el último año en el profesorado de Educación Física, le gusta mirar y aprender de los jugadores “que ponen” y se identifica con Javier Mascherano.

Forchino jugó de lateral derecho en la última temporada de la Liga Regional, pero asegura que su puesto natural es de volante central aunque en algunas ocasiones también lo hizo de defensor central. Se suma al plantel de primera con toda la ilusión a cuestas.

¿Cómo te tomó esta noticia? ¿cómo fue ese momento y la reacción la familia?

Lo esperaba pero tampoco me preocupaba ni me hacía ilusiones, por las dudas. Es para lo que nos preparamos siempre, yo entrenaba y si se daba mejor. Me llamó el profe Fernando Komorovski para avisarme, yo estaba solo. Esperé que llegaran mis viejos para contarles y se emocionaron mucho, mi novia también. Saben que hace mucho yo soñaba con esto y por suerte llegó.

¿Cómo fueron los primeros entrenamientos?

Me sentí muy bien, es un lindo grupo hay mucha buena onda entre ellos y conmigo. La pasamos muy bien pero se nota que es otra intensidad a la que estaba acostumbrado. Para lo que viene espero hacer lo mejor para poder estar. No me desespero; si me toca jugar bien, si no seguiré entrenando.

¿Cómo fue tu carrera deportiva?

Jugué en el baby en Los Andes, terminé el Nacional y me sumé a las inferiores de Sportivo. Desde que empezás a jugar en Sportivo uno siempre mira a los jugadores más grandes, la cancha y uno sueña con jugar acá. A medida que pasó el tiempo lo empecé a ver cada vez más cerca y por suerte hoy estoy en el plantel.

Venís jugando como lateral derecho en liga, ¿manejás otras puestos también?

Sí, el último año jugué de lateral derecho pero siempre jugué de volante central, incluso en situaciones especiales también jugué de defensor central así que manejo varios puestos.

¿Cuál fue el entrenador más influyente que tuviste?

Sin dudas Ariel Giaccone. Nosotros, los más jóvenes, lo tuvimos en liga y fue el que más nos marcó. Lo que hace hoy acá no es muy diferente a lo que hacíamos en liga, nos pide mucha intensidad y está constantemente arriba nuestro, nos exige pero eso nos motiva a seguir por más.