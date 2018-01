Con la mente en Barrio Parque

Los Halcones comenzaron el 2018 con una victoria en condición de local ante Deportivo Norte y este domingo buscarán continuar por la senda del triunfo cuando reciban a Barrio Parque de Córdoba a partir de las 20.30.

El elenco cordobés enfrentó este viernes a Oberá TC en su primer partido del año y buscará arrebatarle el invicto al equipo de calle Corrientes.

En esta temporada se enfrentaron en dos oportunidades en el marco de la División Centro Norte con una victoria para cada uno. El “Verde del Sur” venció en su casa por 81 a 70, mientras que Los Halcones hicieron lo propio en San Francisco por 75 a 74.

Durley entre algodones

Jonathan Durley sufrió un esguince de tobillo en el encuentro del pasado miércoles y debió salir del campo de juego; sin embargo llegaría con lo justo al partido del domingo.

El norteamericano tuvo tres días de reposo y espera poder ser de la partida.

Los protagonistas

El escolta Damián Pineda, quién llegó esta semana al club de la calle Corrientes, aseguró que se sintió muy bien en el primer partido y buscará dar lo mejor para lo que viene “Estoy un poco fuera de ritmo por un golpe en la rodilla que me dejó afuera de las canchas en diciembre pero de a poco me voy sintiendo más cómodo. El grupo me recibió muy bien, soy un jugador muy abierto y vamos a ir encontrando la química”, comentó.

“Para el domingo tenemos que seguir igual en defensa y ser un poquito más agresivos. Los nuevos tenemos que ensamblarnos rápido al equipo y darle otra dinámica en ofensiva”, agregó el escolta.

Por otro lado, el joven neuquino Agustín Pérez Tapia destacó la importancia de mantener el invicto en condición de local y seguir corrigiendo errores. “Tenemos que seguir igual, estos días estuvimos trabajando en defensa para seguir mejorando, la idea es defender de una forma más intensa y más dura, se notó en el partido con Norte porque nos marcaron poco y demostramos que lo podemos hacer”, expuso.

“La verdad es que venía a buscar experiencia pero estoy jugamos muchos minutos, no es común que se le dé tantos minutos a un juvenil y eso me pone muy contento”, señaló.

El miércoles con Tiro

El siguiente partido de Los Halcones será el miércoles 17 de enero en Morteros donde el equipo de nuestra ciudad visitará a Tiro Federal a partir de las 21.