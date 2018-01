Rodolfo Chiaraviglio, 60 años con el folklore

Rodolfo Chiaraviglio (67) se sumergió en el folklore cuando tenía apenas cinco años. Más de 60 después, aún sigue en ese mundo, ya no arriba de los escenarios, pero sí como espectador. De todas maneras, su vasta trayectoria aún es reconocida, y por ello el mes pasado recibió un reconocimiento por parte de una productora y en febrero viajará a Mar del Plata a recibir otro.

¿Cómo empezaste a relacionarte con el mundo del folklore?

Empecé desde niño cuando tenía 5 años. Como cantante solista, después estuve en grupos. Vivía en El Arañado, donde aprendí los primeros acordes con Raúl Montachini, un poeta de aquellos. Mis padres me mandaban en un tren con él. Íbamos a Córdoba a LV2 a un programa que se llamaba “El festival del Éxito”. Ahí participábamos como niños, cantando. Después vino otro programa que se hacia los domingos. También teníamos participaciones en Canal 12 pero ya éramos más grandes. Acá en San Francisco estuve en el dúo Recicanto. Después participé en Cosquín con un recitador, lo acompañé con mi guitarra. Siempre con la música. Lo hago porque me gusta. Incluso estoy difundiendo sangre joven a nivel nacional. Hay chicos de Córdoba, Río Cuarto, Buenos Aires. Hay muchos talentos jóvenes.

¿En qué consisten las distinciones que recibió?

Hace poquito obtuve la distinción “El Arco de Córdoba”, que es de nivel nacional e internacional, ya que participan músicos de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y México. Lo otorga OBC Producciones hace 14 años. Es por la trayectoria. Y el 15 de febrero me entregan el “Faro de Oro Mar del Plata”.

¿Qué fue lo más lindo que le dio el folklore?

Lo más lindo es cuando subí al escenario de Cosquín, te sentís realizado, creo que para todos, es lo más lindo que hay. Subí tres veces, dos siendo joven y una vez más en el 2014. También participé en la Fiesta de la Tradición de El Arañado cuando tenía 15 años. Compartí escenario con Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Daniel Toro, entre otros.

¿Tiene algún referente?

El folklore tradicional. Todos.

¿Qué opina del folklore actual?

No estoy muy de acuerdo con el folcklore ruidoso. Pero hay talento de jóvenes que están buscando lo tradicional. Todos los temas son de poetas ya tradicionales. Ya no hay poetas que escriban ahora, son pocos los que quedan, se están buscando las canciones viejas. Los chicos les están haciendo arreglos, pero está lindo que mantengan el folklore, eso es lo importante, que no mueran nuestras raíces.

¿Va a festivales?

Puedo ir a ver, a apoyar a alguien o a acompañar. Me gusta, lo llevo en el alma.

¿Cuál es la relación con la música en la actualidad?

Sigo componiendo. Ahora he dejado un poco los escenarios porque tengo otro arte que es la madera. Trabajo en una carpintería, que me lleva mucho tiempo.

Estuve hace poco en Córdoba, en noviembre, en un escenario y en unas peñas. Ya voy dejando un poco.

¿Alguien de su familia va a seguir su legado?

A mis hijos les gusta el folklore, escuchan, pero no se animan a cantar. Pero tengo una nietita de 2 años que creo que esa va a seguir mi carrera, porque le gusta.