Para los deportistas: hay poca agua en plazas y espacios recreativos

Quienes hacen actividad física al aire libre se encuentran con la dificultad para hallar bebederos, que no funcionan y en otros casos no existen.

El verano es, para muchos, la época más propicia para realizar actividad física al aire libre debido a que la temperatura es también más agradable que la de los meses de invierno.

En San Francisco, la tendencia se cumple y es frecuente ver en estos meses a los deportistas hacer actividad física en distintos espacios verdes como la costanera o las plazas de los barrios.

Hay quienes eligen caminar; otros que apuestan a la bici o al trote; lo cierto es que sea cual fuere la actividad elegida, es muy importante la hidratación. Y en este punto, los espacios públicos no ofrecen muchas opciones.

En algunos lugares, en lugar de bebederos hay canillas.

En la costanera, si bien fueron instalados bebederos, en el tramo que comprende Urquiza y avenida de la Universidad, dos de ellos no funcionan. Uno no cuenta todavía con la instalación correspondiente y en el otro el agua no sale. Los otros dos existentes en el lugar funcionan de manera intermitente. Esto obliga a quienes se llegan hasta ese sector a proveerse por su propia cuenta de agua en botellas. Otros, optan por hidratarse en casa, antes y/o después de la actividad.

Situación en la ciudad

La escena se repite en varias plazas de la ciudad. En la Vélez Sarsfield, por ejemplo, hay tres bebederos: uno en sector este y dos en la parte oeste. Estos dos últimos no están instalados. Es decir, que el primero es el único lugar para proveerse de agua.

Por otro lado, en la plaza General Paz hay un bebedero que tampoco cuenta con la instalación. Lo que hay son dos canillas ubicadas en el centro, que suelen estar rodeadas de barro y que no son muy cómodas ni higiénicas para hidratarse en medio de una actividad.

La importancia de la hidratación

En una nota de La Nación publicada esta semana, un especialista advirtió sobre la importancia de una correcta hidratación.



En la plaza Velez Sarsfield, por ejemplo, los bebederos no instalados son usados como cestos de basura.

“Es un error hidratarse antes o al final de la actividad física: es muy importante hacerlo también durante", explica Roberto Juan Avanzi, director médico del Centro de Traumatología, Rehabilitación, Entrenamiento y Evaluaciones Deportivas (Cetred).

"Cada 15 minutos hay que tomar por lo menos un sorbo de agua", indica.

Según el médico, quienes practican actividad física se pueden dividir en tres categorías: los deportistas de elite, los deportistas convencionales "que entrenan todos los días" y los no deportistas, que lo hacen solo ocasionalmente. "Estos últimos son los que corren más riesgo porque no saben que tienen que hidratarse y no tienen información deportiva", dice Avanzi.



Uno de los bebederos de la plaza Vélez Sarsfield.

El problema se agrava en los mayores de 50 años, quienes no advierten que están deshidratados hasta que es tarde. "Salen a correr con 40°C, no sienten sed y piensan que no les puede pasar nada. Pero pueden entrar en deshidratación, desmayarse corriendo o incluso tener un coma". Para Avanzi, no hay conciencia general sobre la importancia de la hidratación.