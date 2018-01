Nacional de Baby: están los clasificados a octavos de final

Luego de disputarse la última jornada de la segunda fase se definieron los clasificados a los octavos de final.

Deportivo Oeste y General Savio definieron la clasificación mediante sorteo en la Liga de Baby Fútbol ya que estaban igualados en puntos y diferencia de gol.

Así quedaron las tablas de posiciones



- (x) clasificado

Zona 1 (Dep. Oeste)

Defensores de Iturraspe 6 pts. (x)

Deportivo Oeste 4 pts. Lomas de San Martín 4 pts. Barrio Cabrera 3 pts. Zona 2 (River)

Talleres 9 pts. (x)

CD River 6 pts.(x) Deportivo Josefina 3 pts. Soc. Sportiva Devoto 0 pts. Zona 3 (Devoto)

CVN Devoto 6 pts (x)

Soc. Altos de Chipión 6 pts (x)

Thesito 6 pts. (x)

Argentino del Norte 0 pts. Zona 4 (Gral. Savio) Flecha del Plata 7 pts.(x) 2 de Abril 6 pts. (x)

General Savio 4 pts.(x) Los Andes 0 pts. Zona 5 (Freyre)

Barrio Jardín 9 pts. (x)

Churruca 6 pts. (x) E.F.I.F.I. Albiazules 3 pts. DMD Freyre 0 pts. Zona 6 (Estrella del Sur)

Belgrano de Morris 9 pts. (x)

Estrella del Sur 4 pts Amigos de Ituzaingó 3 pts. Cultural La Para 1 pts. Zona 7 (Belgrano)

LN Alem 9 pts. (x) 20-21 6 pts. (x)

Deportivo Norte 3 pts. Alianza Raggi 0 pts. Zona 8 (Tiro y Gimnasia)

AFUT Tigre 9 pts. (x)

Dep. El Trébol (El Tío) 6 pts. (x)

Deportivo Sebastián 3 pts. Tiro y Gimnasia 0 pts



Octavos de final y cuartos



Se jugarán este viernes divididos en dos zonas, una conformada por los equipos de San Francisco y la región y en la otra competirán los equipos foráneos.

Zona Local (Tiro y Gimnasia)

19:30 hs Barrio Jardín vs General Savio

20:20 hs CVN Devoto vs 2 de Abril

21:10 Dep. El Trébol vs Social Altos de Chipión

22 hs Defensores de Iturraspe vs CD River

Cuartos de final: 22:50 Ganador A vs Ganador C / 23:40 Ganador B vs Ganador D

Zona Foránea (Estrella del Sur)

19:30 hs AFUT Tigre vs Thesito La Rioja

20:20 hs Talleres de Córdoba vs Churruca

21:10 hs LN Alem vs 20-21

22 hs Belgrano de Morris vs Flecha del Plata

Cuartos de final: 22:50 Ganador A vs Ganador C / 23:40 Ganador B vs Ganador D

Copa Estímulo

Final (sábado en cancha de River)

3 de Febrero (La Rioja) vs 3 de Febrero (Bs As)