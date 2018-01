En San Francisco juntan firmas para que se apruebe la Ley de Endometriosis

Cada domingo, desde que comenzó la peatonal, un grupo de mujeres recolecta firmas para la aprobación de la Ley de Endometriosis, en adhesión a una iniciativa lanzada a nivel nacional por otras mujeres autoconvocadas con el mismo objetivo.

Lo hacen con un stand dispuesto para tal fin en donde buscan darle visibilidad a la problemática para alcanzar las 400 mil firmas necesarias para acompañar el proyecto de ley que buscan presentar el marzo.

Melina Taborda (35), la impulsora en San Francisco, contó que la movida se replica en todas las provincias del país y que en febrero cotejarán lo realizado hasta el momento para ver si logran alcanzar el objetivo propuesto.

“Más allá de juntar firmas, el objetivo es que puedan conocer lo que es la endometriosis, porque mucha gente no lo sabe”, aseguró.

Qué piden

Taborda explicó que están pidiendo “que haya más médicos especialistas, porque se están demorando diez años en diagnosticar. Necesitamos un conocimiento más profundo de los médicos y que las obras sociales nos cubran los tratamientos. Al no haber una ley, cuando nos tienen que hacer un estudio no ponen endometriosis, sino otro diagnóstico. Entonces las mutuales no nos cubren los tratamientos”.

Su caso

La mujer lleva ya ocho cirugías. “Arranqué con dolores cuando tenía 15 años. El ginecólogo me dijo que era normal. A los 22 años me fui con otro doctor que me dijo que tenía ocho quistes del tamaño de un puño. Ahí empecé con las cirugías”, contó.

Pero lo peor fue que en una de ellas le perforaron el intestino. “En San Francisco estuve un mes en terapia intensiva. Me tuvieron que hacer un anocontranatura porque se me había reventado el intestino. Ahí empecé a conocer que la endometriosis no era solo sacar un quiste, sino que toma todos los órganos”, agregó.







Cómo colaborar

Para colaborar con las mujeres, los interesados podrán llegarse cada domingo, desde las 20, al stand emplazado sobre la plaza Cívica y firmar.

Qué es la endometriosis

La endometriosis es una enfermedad en la que el tipo de tejido que normalmente crece dentro del útero crece fuera del útero. Puede aparecer en los ovarios, las trompas de Falopio, los intestinos o la vejiga. En raras ocasiones, crece en otras partes del cuerpo.

Es una enfermedad benigna que afecta al 5 al 10% de la población en edad reproductiva de entre los 15 a 45 años, produciendo dolor (pelviano crónico, dismenorrea, dispareunia), subfertilidad, o la combinación de ambos síntomas, lo que altera la calidad de vida de las pacientes, con un alto costo personal, social y económico.

Se considera que es una enfermedad dinámica, con un porcentaje de evolutividad del 50 al 60%; de regresión espontánea del 10 al 20% y sin modificación en el 15 al 20% restante.

Tiene en su etiopatogenia un importante componente genético, epigenético, de hormonodependencia e inflamatorio; por lo que debe ser considerada como una enfermedad crónica, que requiere un plan de tratamiento a lo largo de la vida, maximizando el uso de tratamiento médico y evitando la repetición de tratamientos quirúrgicos.

El diagnóstico se realiza en forma presuntiva a través de un exhaustivo interrogatorio, sintomatología expresada por la paciente, examen físico, estudios complementarios, como la ecografía y la resonancia magnética; es muy limitada la utilidad de diferentes marcadores biológicos, el diagnóstico definido se logra sólo por la laparoscopía con visualización, estadificación y biopsia de las lesiones presentes con la presencia de glándulas y estroma endometrial en ellas.





Los médicos de diferentes especialidades que atiendan a este grupo de pacientes deben estar atentos para descubrir los factores de riesgo de padecer esta enfermedad (antecedentes familiares, menarca precoz, nuliparidad, ausencia o acortamiento del período de lactancia, etc.), con la finalidad de lograr un diagnóstico precoz. Esto no ha sido posible de lograr hasta el presente; la demora entre el primer síntoma hasta el diagnóstico es entre 7 a 8 años y más en pacientes jóvenes que adultas.

Fuente: Ministerio de Salud