Tecnoteca: a través de internet recolectan firmas para que no se deforeste

Con una recolección de firmas a través de internet, un grupo de vecinos de San Francisco pide reconsiderar la zona de construcción del edificio donde estará emplazada la Tecnoteca, para evitar la tala de árboles.

El pedido, que está dirigido a la Municipalidad de San Francisco y al Gobierno de la provincia de Córdoba, se lleva a cabo a través de la plataforma Change.org y suma ya más de 2300 firmas.

En algunos pasajes, el pedido recomienda que la Tecnoteca se emplace en un espacio refuncionalizado para tal fin "donde no se provoque un impacto ambiental de tal magnitud".

Pedido

A continuación, el pedido (textual)

NO A LA DEFORESTACIÓN POR LA TECNOTECA EN SAN FRANCISCO CÓRDOBA

Milena Rios Argentina

El Gobierno de la Prov. de Cba y la Municipalidad de San Francisco deben reconsiderar la zona de construcción de lo que sera en un futuro la "TECNOTECA", la cual es dirigida al esparcimiento y enriquecimiento cultural.

El inconveniente que inquieta a los vecinos de la ciudad, es la zona de construcción, ya que para ello se debe proceder a la deforestación de un gran numero de árboles, los cuales no cumplen la única función de parquizado, sino que forman parte de un pulmón verde para el centro cívico de la ciudad, esa es su función más importante, nos brindan sombra y OXIGENO.

Por conocimiento público de los vecinos de la ciudad se recomienda que realicen el armado de la Tecnoteca en los edificios abandonados de la misma o que apliquen la refuncionalización de otros espacios donde no se provoque un impacto ambiental de tal magnitud. De este modo no solo se evita el impacto de la deforestación de las especies vegetales, sino que también se ahorra a la Prov. de Cba una importante suma de millones de pesos, dinero de todos los contribuyentes, que por ese motivo tenemos el derecho al reclamo, tenemos el derecho de decir si queremos o no en ese sitio la Tecnoteca, si queremos la deforestación innecesaria de esos arboles, que son los que hoy nos aúnan en el reclamo.

QUEREMOS EL CESE DE LA CONSTRUCCIÓN, QUEREMOS QUE PARE LA TALA INNECESARIA DE LOS ARBOLES DE NUESTRO CENTRO CÍVICO.