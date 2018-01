Tomó la decisión: Chano contó por qué dejó de manejar

Como sabemos en los últimos tiempos Chano fue más noticia por sus incidentes automovilísticos que por sus aciertos como artista, lo que le valió convertirse en una fuente inagotable de memes en las redes sociales. Y como no todo es risas, el cantante finalmente se puso serio en el asunto y decidió colgar las llaves.

“Me banco los memes, me cago de risa. Hay algunos que son muy ocurrentes. ‘Mi vida la maneja Chano’ se convirtió como en una frase emocional y popular de la red. Yo una vez lo tuiteé y tuvo mucha repercusión. Está bueno reírse de uno mismo“, dijo el cantante en una entrevista para Clarín.

Pero más allá de todo, fue otro el detonante para que tome la decisión: escuchó a una de las Madres del Dolor, entidad que agrupa a familiares de personas que murieron en accidentes de autos, pidiendo que no maneje más.

“La verdad es que me llegó lo que dijo esa señora. Si el día de mañana, decido volver a manejar voy a hablar con Las Madres del Dolor... Ahí es cuando los memes y todos los chistes quedan de lado. Porque no es joda.” Comentó y concluyó diciendo que si bien tiene registro, no maneja más. “Me hice cargo del quilombo. Y no puedo culpar a nadie más que a mí (…). Si hice esas cosas, no puedo andar quejándome de lo que digan o no. Porque si vos haces alguna te la bancas“.

Fuente: Vos de La Voz del Interior