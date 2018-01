CAME advierte que aún no se acordó el plus por la paritaria de Comercio

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salió a advertir que aún no está cerrado un acuerdo con el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) para aplicar la cláusula gatillo de 2017, con un 6% de aumento en tres cuotas, como aseguró ayer el gremio que conduce Armando Cavalieri. Según el sindicalista, con ese plus, había logrado un 26% de suba, ganándole a la inflación que hubo durante el último año.

"No se ha definido cuál será el ajuste contemplado en la cláusula gatillo prevista en la paritaria vigente", dijo en un comunicado Fabián Tarrío, presidente de CAME. Y agregó: "Hasta el momento sólo existieron conversaciones entre las partes para evaluar las distintas propuestas".

En marzo del año pasado se firmó la paritaria de Comercio, que fijó un aumento del 20%, con dos cláusulas gatillo, que se aplicarían en octubre y enero, en caso que la inflación superase ese porcentaje de aumento.

En la reunión que ayer mantuvieron el Gobierno, el SEC y las entidades empresariales, se habría ofrecido un 6% de aumento por las dos cláusulas gatillo, a pagar en tres cuotas sucesivas de 2% cada una. "Pero esa oferta está supeditada a que el gremio acepte un 15% de aumento para este año, sin cláusula gatillo", dijo una fuente que participó de la reunión.

"Las organizaciones quedamos en consultar esa propuesta y en tener una respuesta para la próxima reunión, que se haría a fines de la semana que viene", añadió esa fuente.

Ayer, cuando difundió el presunto acuerdo, Cavalieri también advirtió que, con las nuevas metas de inflación, veía complicado que los gremios acepten acordar por un 15% anual sin cláusula gatillo.

