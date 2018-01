Robaron en una vivienda de barrio Vélez Sarsfield

Una mujer que vive en barrio Velez Sarfield se encontró, esta mañana, con que delincuentes le llevaron su moto luego de ingresar a su vivienda de Entre Ríos al 1100.

Sabrina Angulo, la víctima, contó que el hecho ocurrió entre las 3 y las 6 de este martes. "Hasta las 3 de la mañana me quedé despierta mirando una película. Tipo 6 me levanto porque el celular me estaba avisando que no tenía batería. Tenía sed, entonces fui a la cocina para tomar agua y vi que el ventiluz, que no tiene rejas pero que había cerrado con traba antes de acostarme, estaba abierto. No estaba la moto y estaba abierta la puerta con llave y todo. No escuché nada porque estaba el ventilador prendido. No rompieron nada. Entraron, encontraron la llave y abrieron la puerta para sacar la moto", contó.









La mujer, que se encontraba sola cuando ocurrió el robo, detalló que la moto sustraída es una Motomel 100 cc negra, con una calcomanía que dice "Carle Competiciones" ubicada adelante.

Además, le robaron un secador de pelo y una netbook que se encontraban en la cocina.

"Lo más importante es que estoy bien, la moto es algo material, algún día lo podré recuperar", agregó.

Por información, se la puede llamar al teléfono (03564) 15576911.