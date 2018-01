Analizan hacer de una sola mano a la avenida Caseros

En materia de tránsito, este año la Municipalidad de San Francisco analizarán, entre otras cosas, la posibilidad de hacer que avenida Caseros sea de una sola mano y no de dos como lo es hasta el momento.

El secretario de Gobierno, Gustavo Piscitello, aclaró que se trató de una sugerencia del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) y que el tema será analizando durante 2018.

"Cuando se hizo el cerramiento del ingreso de avenida Urquiza hacia 25 de mayo eso implicó un mayor flujo vehicular en la rotonda, que tiene que ser así. Cuando uno está en la rotonda y desea doblar por 9 de julio, se encuentra con que a veces vienen autos de Caseros desde el sur y se genera un cuello de botella. Entonces fue motivo de un segundo análisis esa parte", explicó.

El secretario reveló que la idea sería convertir la avenida en mano única hasta bulevar Sáenz Peña.

Giro a la izquierda

Consultado acerca de la idea de que se prohíba el giro a la izquierda en toda la travesía de la avenida Caseros hacia el sur, a partir de calle Libertad, excepto en las esquinas en las que existen semáforos, tal cual el planteo que había hecho meses atrás el bloque de concejales de Mejor San Francisco, Piscitello manifestó que "suponiendo de que se ponga única mano va a quedar desvirtuado eso".

Y agregó que la posibilidad de hacerlo desde bulevar Sáenz Peña (hasta donde se podría implementar la mano única) hacia el sur aún no fue discutida. "Fue un proyecto que ingresó a la Comisión de Tránsito y no se trató, no lo analizamos", agregó.