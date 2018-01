Cassineri: “No creo que fuimos beneficiados, sí menos perjudicados que el resto”

El presidente de la Sociedad Rural de San Francisco hizo un balance del año que termina y expresó que a nivel general el productor cierra un año positivo. De todas formas no considera que el sector agropecuario fue el más beneficiado por la política macrista, pero sí que la sufrió menos que el resto.

El presidente de la Sociedad Rural de San Francisco, Javier Cassineri, analizó el año que tuvo el sector agrícola ganadero con un comienzo complicado por el factor climático y con un cierre positivo en los distintos rubros.

De todos modos aseguró que existe incertidumbre respecto a las decisiones económicas del Gobierno nacional y manifestó no sentirse beneficiado por las políticas para el campo.

¿Cómo finalizó el 2017 el productor agropecuario?

Es un cierre positivo después de un comienzo muy duro con inundaciones importantes en esta zona. Pero todos los sectores de la actividad agropecuaria están en cierta manera en una pequeña alza. La ganadería se está reabasteciendo y recuperando el stock que tenía. Hubo una apertura en las exportaciones aunque todavía resta transitar un camino para reafirmar esa posibilidad. La agricultura está cerrando un cosecha muy importante de trigo, que en los últimos años venía estando en un segundo o tercer plano. Y eso se debe mucho a la tecnología aplicada por los productores. En cuanto a la lechería, creo que hay que conseguir cada vez más eficiencia, aunque se está manteniendo un buen nivel del precio de la leche. Estamos con una leve ganancia de lo que sale producirla.

¿Luego del cierre de varios tambos en la zona esto puede significar un regreso de la actividad?

Es difícil, lo ideal sería poder tener perspectivas a futuro y saber un poco cuánto se va a cobrar y cómo nos vamos a ir manejando con cada empresa. Pero apunto a la eficiencia de cada productor lechero para seguir en el negocio, porque en esta zona se han perdido muchos tambos, se han achicado rodeos. Las complicaciones del año pasado se debieron a las inundaciones, el margen para producir leche era muy bajo y prácticamente estábamos trabajando a pérdida. Ahora cuando el precio va acompañando se le va poniendo pilas nuevamente y la eficiencia necesaria.

¿Cuántos tambos se perdieron?

Venimos de tres o cuatro años con inundaciones importantes. En 40 kilómetros a la redonda se han perdido entre 15 a 20 tambos, es un número importante para la zona. Por eso quizás cuando uno recorre gran parte del departamento San Justo se ve mucha agricultura.

Muchos creen que uno de los sectores más beneficiados con las políticas del Gobierno nacional es el campo, ¿qué opinión le merece?

No diría beneficiados; no fuimos perjudicados en esta instancia. En el anterior gobierno fue una costumbre sacarle mucho al campo. Este gobierno ha prometido ir quitando las retenciones, lo viene haciendo paso a paso, algo ha ido cumpliendo. Pero no creo que estemos beneficiados totalmente, sí menos perjudicados que el resto. Pero porque fuimos muy perjudicados en la era anterior.

Contentos todos

Según Cassineri, la Sociedad Rural local también cierra un 2017 muy importante. “Con la 85º edición del ‘San Francisco Expone’ todos quedaron muy conformes, desde los expositores hasta los visitantes, y se han realizado muchísimos negocios. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de mantener el nivel de esta muestra”, aseguró.