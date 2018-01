Baby Fútbol: se jugó la primera fecha del Nacional

Este domingo se disputó la primera fecha del 42° Campeonato Nacional de Baby Fútbol.

Los encuentros tuvieron lugar en diez sedes de equipos de nuestra ciudad y región.

Resultados

Zona 1 – Deportivo Oeste

Belgrano (Morris, Buenos Aires) 4 – Deportivo Josefina 2

La Hidráulica 0 - Alianza Raggi (Córdoba) 4

Belgrano (Morris, Buenos Aires) 1 - Deportivo Oeste 1



Zona 2 – C. D. River

Flecha del Plata (Buenos Aires) 2 - Los Albos 1

Liga Juvenil (San Francisco) 0 – Leandro N. Alem (Buenos Aires) 9

Flecha del Plata (Buenos Airess) 0 – C. D. River 1



Zona 3 – C.V.N. Devoto

S. y D. Amigos de Ituzaingó 3 - Barrio Cabrera 0

El Faizán 2 - Sag. Fútbol Club (Tucumán) 0

S y D. Amigos Ituzaingó 1 - C.V.N. Devoto 1



Zona 4 – General Savio

B. F. – San Nicolás (Villa María) 0 - Deportivo Sebastián 2

Granaderos de Castelar 1 - Thesito (La Rioja) 2

B. F. – San Nicolás (Villa María) 1 - General Savio 3



Zona 5 – D.M.D. Freyre

Independiente San Miguel (Olavarría) 0 - Deportivo El Trébol (El Tío) 4

Altos de Chipión 1 - Cultural La Para 1

Independiente San Miguel (Olavarría) 1 - D.M.D. Freyre 6



Zona 6 – Estrella del Sur

Argentino del Norte (Tucumán) 2 - Defensores de Frontera 1

Sportivo Santa Clara 0 - Talleres (Córdoba) 7

Estrella del Sur 1 - Argentino del Norte (Tucumán) 0



Zona 7 – Belgrano

Afut Tigre (Buenos Aires) 3 - Deportivo Norte 0

E.F.I.F.I Albiazules 4 - Andino FC (La Rioja) 0

Afut Tigre (Buenos Aires) 5 – Belgrano 3



Zona 8 – Infantil Xeneize

20-21 Bs As 0 - 2 de Abril 2

Defensores de Iturraspe 5 - Chile A 1

20-21 2 - Infantil Xeneize 1



Zona 9 – Tiro y Gimnasia

Chile B 1 - Los Andes 2

Churruca 3 - U. y C. 3 de Febrero (Buenos Aires) 2

Chile B 4 - Tiro y Gimnasia 6



Zona 10 – Tarzanito

Lomas de San Martin (Buenos Aires) 1 - Barrio Jardín 1

Sociedad Sportiva Devoto 2 - 3 de Febrero (La Rioja) 0

Lomas de San Martín (Buenos Aires) 5 – Tarzanito 0

Posiciones

Zona 1 – Deportivo Oeste

Belgrano de Morris 4

Alianza Raggi 3

Deportivo Oeste 1

La Hidráulica 0

Deportivo Josefina 0



Zona 2 – C. D. River

Leandro N. Alem 3

C. D. River 3

Flecha del Plata 3

Los Albos 0

Liga Juvenil 0



Zona 3 – C. V. N. Devoto

Amigos de Ituzaingó 4

El Faizán 3

C. V. N. Devoto 1

Sagrada FC 0

Barrio Cabrera 0



Zona 4 – General Savio

General Savio 3

Dep. Sebastián 3

Thesito 3

Granaderos 0

B.F. San Nicolás 0



Zona 5 – D. M. D. Freyre

D. M. D. Freyre 3

El Trébol 3

Altos de Chipión 1

Cultural La Para 1

Indepte San Miguel 0



Zona 6 – Estrella del Sur

Talleres 3

Estrella del Sur 3

Argentino del Norte 3

Def. de Iturraspe 0

Sportivo Santa Clara 0



Zona 7 – Belgrano

AFUT Tigre 6

E.F.I.F.I. Albiazules 3

Belgrano 0

Andino FC 0

Deportivo Norte 0



Zona 8 – Infantil Xeneize

Defensores de Iturraspe 3

2 de Abril 3

20-21 3

Infantil Xeneize 0

Chile A 0



Zona 9 – Tiro y Gimnasia

Tiro y Gimnasia 3

Los Andes 3

Churruca 3

3 de Febrero 0

Chile B 0



Zona 10 – Tarzanito

Lomas de San Martín 4

Sociedad Sportiva Devoto 3

Barrio Jardín 1

3 de Febrero 0

Tarzanito 0