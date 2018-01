Tragedia en Tucumán: el instructor de parapente no figura como habilitado

Ariel Salazar, el piloto de parapente que acompañaba a la joven que murió en Tucumán el 29 de diciembre último, al caer desde 120 metros de altura, no figura en la lista de instructores habilitados de la página web de la Federación Argentina de Vuelo Libre(FAVL).



No obstante, el presidente de esa federación dijo que "ese listado se actualiza periódicamente" y no supo precisar si Salazar es instructor registrado en la FAVL.



Juan José Vargas, padre de Natalia, dijo ayer a medios locales que Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán, le "confirmó" que el instructor que volaba con su hija no estaba habilitado.









"Hicimos una investigación interna y vamos a elevar un informe a la justicia", afirmó Jaraba.



Explicó además que la Federación "promueve y establece" normas de seguridad para los vuelos en parapente que no tiene "fines comerciales".



En este aspecto destacó que "no está en condiciones de asegurar" que todas las empresas cumplan esas normas.



"Nosotros tenemos un reglamento y un protocolo, nadie que no lo cumpla estará registrado en la Federación", detalló Jaraba.