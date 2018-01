Así es Chocolina, la hermanita de Chocolate que más se le parece

Verla a ella es verlo a él. Chocolina es, sin dudas, la hermanita que más se parece a Chocolate.

A un año de la muerte del cachorrito que se convirtió en un emblema de la lucha contra el maltrato animal, aún a muchas personas les sigue doliendo lo ocurrido como si hubiese pasado ayer.

Es el ejemplo, de Silvana Cortes, que apenas conocido el caso decidió hacerse cargo de la cachorra, siendo así la primera en pedirla, antes incluso de que se pusieran en adopción sus hermanitos. “Yo quería una hembrita. Cuando veo las fotos, quería la que era igual a Chocolate”, contó.

Como una señal

Silvana recordó un grato momento que pasó cuando fue a la casa de la mujer que le iba a entregar a su mascota. “Ella me hace pasar, abre la puerta de la galería, y empezaron a entrar varios perritos, pero Chocolina fue la única que vino hacia mí, como si ella hubiera sabido que yo iba a ser la mamá adoptiva”.

La cachorrita debió sortear una complicación de salud antes de que Silvana la pueda disfrutar plenamente: “Se enfermó de moquillo el 10 de enero, el día del fallecimiento de Chocolate. La llevé a la veterinaria porque la noté con fiebre y me dijeron que tuviera fe que la estábamos agarrando a tiempo”, relató.

Luego contó que con la noticia de la muerte de Chocolate, observó a Chocolina muy desmejorada. “Fui corriendo a la veterinaria y se la siguió medicando. El que lo quiera creer que lo crea, pero yo le pedí mucho a su hermanito por ella, que no me la lleve, que me ayude a que saliera adelante y fue así. Esa noche Chocolina dejó de tener fiebre, se deshinchó completamente. Al día siguiente la llevé a la veterinaria y me dijeron que lo peor había pasado”, detalló.



Su vida

Actualmente, Chocolina comparte su casa junto a otros 13 perritos. “Siempre fue la nena mimada, al principio teníamos mucho cuidado con los ruidos porque se asustaba. Luego se convirtió en una de las líderes. Duerme en la cama, es consentida”, aseguró.

El nombre

Si bien Silvana tenía pensado otro nombre para su mascota, le recomendaron que tuviera uno que recordara a su hermanito. “Así que dije ‘Chocolina’ y mis hijos estuvieron de acuerdo”, recordó.

“Ella es así, como se ve, como si sonriera todo el tiempo. Siempre hablamos de esto, de que tiene que ser feliz. Obviamente escuchar a su hermanito debe haber sido bravo, así que queremos que ella solamente sea feliz, porque nos hace bien a nosotros”, concluyó.