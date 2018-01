Robaron herramientas de un auto

Un vecino de Alem al 600 sufrió, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, el robo de herramientas que se encontraban dentro de su auto, que estaba estacionado frente a su casa.

Juan Molinelli, el damnificado, contó que le llevaron una soldadora pequeña, una amoladora, un taladro y herramientas de mano de herrería.

"Yo tengo un 147 para trabajar. Anoche vine de trabajar y dije 'después lo llevo al taller y me vengo en la moto', pero se me pasó y quedo ahí toda la noche. Pero ha quedado varias veces, que me pasó lo mismo, y ahora me pasó esto. A las 5 me fui a trabajar y me encontré con que me habían robado", contó.

Y agregó que ya pudo proveerse de nuevas herramientas, salvo de la soldadora. "Voy a ver si encuentro algo y sino compraré una la semana que viene".

Para aportar datos, quien los tenga, puede comunicarse al teléfono (03564) 15524870.