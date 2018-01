Phil Collins en Córdoba: cuándo empieza la venta de entradas

Phil Collins desembarcará en Córdoba en el primer trimestre del año. Más específicamente, su recital será el lunes 19 de marzo en el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto Atlético Central Córdoba.

Si bien la noticia se conoce desde hace algunos días, faltaba información con respecto a la venta de tickets. Este viernes, la productora En Vivo anunció que las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo jueves 11 de enero, desde las 10 de la mañana, a través de www.allaccess.com.ar y puntos de venta habilitados.

También se comunicó que habrá una preventa exclusiva para clientes de Santander Río, desde el 11 al 17 de enero inclusive, o hasta agotar el stock de 15 mil entradas (hasta tres cuotas sin interés).

También se van a poder adquirir las entradas en efectivo en los puntos de venta habilitados. Aún resta saber los diferentes precios, pero serán dados a conocer en los próximos días.

La gira que trae a Córdoba al legendario músico británico lleva por título Not Dead Yet Tour ("Aún no ha muerto"), en referencia a la autobiografía que el baterista y cantante publicó en octubre de 2016. Se trata del primer tour mundial que el cantante y baterista encara en los últimos 10 años.

Fuente: La Voz del Interior.