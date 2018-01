Mirtha Legrand: "No me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo"

Mirtha Legrand nunca ocultó su simpatía por el gobierno que encabeza Mauricio Macri. Pero a su vez, la conductora no se calla cuando algo le parece mal, y lanza críticas que impactan de lleno en los funcionarios. Así como alguna vez le puso un 5 a la gestión, y se mostró en contra de la reforma previsional, ahora fue dura con respecto a las vacaciones del presidente y los funcionarios del Gobierno nacional.

“Debo decir que no me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil. Yo no sé quien maneja el país en este momento. No lo sé. No entiendo como un gobernante se va de vacaciones. No es momento. Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones“, expresó la "Chiqui" en una entrevista con La Nación.

"Quedensé aquí. Señores, enfrenten la situación, arreglen el país. Nosotros, los ciudadanos, estamos a la expectativa. Un gobierno es gerenciar, es una gestión, yo no me iría jamás si tengo una empresa y estoy pasando dificultades", agregó.

A su vez, la diva volvió a reforzar su malestar con la ley que cambió la movilidad jubilatoria. “Si yo fuera Gobierno hubiera revertido esa medida y les quitaba algo a las petroleras y a las mineras, que tienen tantas subvenciones, y derivaba ese dinero a los jubilados. Es una lástima. Y, peor aún, en un país tan rico, tan maravilloso”, sentenció.

Así como antes criticó a Cristina Fernández de Kirchner por el uso de la cadena nacional, ahora pidió que la utilice Macri. “El presidente debería hablarle más a la gente. Tiene el prurito de la cadena nacional. ¡Use la cadena nacional! Si está contemplada dentro de la Constitución. Debería haber dado un saludo para Navidad y otro para Año Nuevo, y explicarnos cómo está el país realmente”, finalizó.

Fuente: Perfil.