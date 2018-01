Estudiante de la UTN local viajará a Estados Unidos con una beca

Florencia Fagiano (20 años) terminó el tercer año de la carrera con un promedio de 9,57 y se mostró orgullosa de haber obtenido la beca llamada ‘Friends of Fulbright’ que desarrollará en la Universidad de Kansas (EE.UU):

Ella explicó que “la beca es destinada a los estudiantes destacados de todo el país. El programa contempla una serie de clases que voy a tomar allá, relacionadas con la carrera, voy de oyente a las clases que se dictan en la universidad y además de participar de las clases hay cursos destinados a los becarios que son de inglés y distintas actividades académicas y de intercambio cultural, además de voluntariado también”.

La beca

Consultada sobre cuáles fueron los pasos que fue siguiendo para acceder a la beca, la joven estudiante comentó: “Todo esto lo hice por mi cuenta, me enteré por una persona de este programa y me impulsó a recabar más datos y ver si había una posibilidad, entonces entré a internet e investigué. Cuando abrieron la inscripción completé todo el formulario y mandé la inscripción. Una vez que termino esa etapa, pasó casi un mes hasta que dieron los preseleccionados. Con los preseleccionados, teníamos que mandar los documentos que verifiquen todo lo que nosotros dijimos antes que más que todo se basa en el certificado analítico del promedio y el certificado de idioma de inglés”.

Además Florencia tuvo que enviar otras actividades desempeñaba tales como ayudante de cátedra, tareas de investigación o voluntarias.

“Una vez enviados los documentos me hicieron una entrevista vía skype con gente de la comisión Fulbright y de la Embajada de Estados Unidos. La beca esta otorgada por el Ministerio de Educación, la comisión Fulbright y la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Enviados todos los documentos, se hizo la selección definitiva, y se anunciaron los becados. Somos 280 becados, habían sido preseleccionados 350 de un total de más de 1.700 que se habían inscripto”, agregó.

Su promedio, la llave

A referirse al alto promedio que registra en lo que lleva de su carrera, Florencia dijo que eso se logra “con mucho esfuerzo y dedicación y con muchas ganas de tratar de conseguir algo el día de mañana, y yo creo que todo el esfuerzo que hice y toda la dedicación que le puse a mi estudio hoy tienen frutos”.

También manifestó las expectativas que tiene en relación al viaje que está por emprender: “Esta va a ser una experiencia única e incomparable, que me va a dar la oportunidad de poder vivir algo inolvidable porque me va a ayudar en muchos aspectos de mi vida, ya sea en el ámbito académico, porque voy a poder experimentar el rol de estudiante en una universidad de Estados Unidos y esto me va permitir conocer tanto cómo se dictan las clases, las estrategias que se usan en el aula para poder comparar y tratar de mejorar en lo que se pueda”.

Prensa UTN