Entre 60 y 70 vehículos hacen el ITV por día en San Francisco

En lo que va de enero, entre 60 y 70 vehículos realizan por día, en San Francisco, el trámite para obtener la Inspección Técnica Vehicular.

Fernando Senn, encargado del taller de Vecor, ubicado en el Parque Industrial, explicó que en esta época se están atendiendo diariamente entre 60 y 70 vehículos. Es mayor el flujo de vehículos “porque justamente la gente está aprovechando para salir de vacaciones o para circular por rutas nacionales. Para salir de viaje, aparte del seguro, del carnet de conducir y de la tarjeta verde hay que tener la técnica vigente”.

Vigencia

El ingeniero mecánico detalló que en vehículos cero kilómetro la vigencia de la ITV es de tres años. Luego, de dos. A partir de los siete años de antigüedad, el trámite debe realizarse anualmente.

Qué se controla

Senn reveló que una vez que el vehículo ingresa “se controla la alineación del vehículo, el eje directriz, se controla el espesor de los neumáticos, que no haya cortes internos en los flancos, todas las luces reglamentarias, que el matafuegos esté vigente, la baliza portátil, el botiquín, se controlan las puertas, si abren y cierran, si no hay golpes intespestivos en la puerta, los cinturones de seguridad, que los inerciales funciones y que abrochen todas las hebillas, se controla que no haya fisuras en los parabrisas, las ventanillas, que levanten y bajen los vidrios, el baúl, capot, se controlan los números de chasis y de motor, frenos en primer y segundo eje, se controlan los gases del motor”.







“Después, en una tercera etapa, se controla todo el tren delantero y trasero. Dentro del tren delantero, los bujes de la parrilla de suspensión, las rótulas inferiores, los extremos de la cremallera, que no haya juego, en los precaps o en lo que es caja de dirección, si tiene caja de dirección tiene una barra larga y una barra corta y una larga de dirección. Ahí también se controlan los extremos, la barra estabilizadora, los bujes de la barra estabilizadora, los amortiguadores, los flexibles de los frenos, que no tengan fisura o pérdidas, y tren trasero lo mismo. Que los silenciadores no estén picados, que no haya corrosión en el sistema de escape ni en el piso del vehículo, y después se mide el ruido del auto”, agregó.

Resultados

El auto puede tener tres resultados: apto, condicional y rechazado.

Apto. Se imprime un certificado y se pega una oblea en el parabrisas del auto.

Condicional. Se le entrega una planilla al cliente donde figura lo que hay que controlar. Tiene 60 días para hacerlo y volver al taller donde se revisará el vehículo sin costo. La Ley Nacional de Tránsito afirma que el vehículo puede circular en ese lapso mientras tanto corrige esa anomalías.

Rechazado. El cliente debe dirigirse de inmediato al taller y hacer controlar lo que falla. Tiene 30 días para volver a hacer la inspección, también sin costo.

Horario

El taller funciona de 8 a 19. Cabe aclarar que se reciben vehículos hasta las 18. La inspección sola demora 30 minutos, el trámite completo un poco más.

Requisitos

La persona interesada en efectuar el trámite deberá llevar a cédula verde, el carnet de conducir y la póliza del seguro (donde figura el modelo del vehículo). La ITV anterior también sirve como documento.

El costo es de 690 pesos para autos particulares.