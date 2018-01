Robo a Lear: "Han sido varios y en bicicleta no andaban", dijo un encargado de la obra

La empresa que construye el galpón que será utilizado por Lear en el Parque Industrial de San Francisco sufrió un importante robo en la madrugada del pasado martes. Ladrones se llevaron una gran cantidad de herramientas, baterías de algunas máquinas y hasta parte del mobiliario, como sillas y un aire acondicionado, confirmó uno de los encargados de la obra. Hasta el momento no hay detenidos ni los objetos fueron recuperados.

Horacio Serrano, uno de los encargados de la construcción, consideró que los delincuentes "han estado un buen rato, han sido varios y en bicicleta no andaban".

"Nos dimos por enterados el martes a la madrugada, nos avisaron que estaba todo abierto y había faltante de herramientas y otros elementos. Cuando llegamos acá había personal policial y de la guardia del Parque. Robaron desde bombas de agua, dispenser del agua potable, split de la oficina, sillas, baterías de algunos máquinas y herramientas de todo tipo", detalló el hombre.

Serrano agregó que al tener una guardia el Parque Industrial, la obra de Lear no tenía una vigilancia específica y que estaba cerrada con candado. Ahora, tras el robo, pusieron una custodia durante la noche.

Por otra parte, dijo desconocer cómo pudo producirse el robo. "Se están revisando las cámaras de seguridad. No sé hasta dónde han avanzado, no me avisaron más nada. Por el volumen y la cantidad de cosas, tiene que haber sido más de uno. Supongo que varias personas", indicó.

Cuantioso

Si bien no precisó a cuánto asciende el robo, el encargado de la obra lo valuó en "muchísima plata". "Un cable solo de los que robaron sale 20 mil pesos", precisó. Y añadió que los elementos robados se están reponiendo para poder continuar con los trabajos, en el que se emplea a unas 45 personas.

Plazos

Sobre el avance de la construcción, señaló que se está trabajando en la etapa de movimientos de suelo en todo el sector, y que ya se ha comenzado el montaje de estructura, fundaciones y mampostería perimetral.

"Para fines de enero el montaje ya tiene que estar muy avanzado. La primera mitad de la nave se entrega en abril y el resto en agosto o septiembre", concluyó.