Aseguran que Nahir y su ex tuvieron una "pelea a golpes"

El fiscal Sergio Rondoni Caffa, que investiga el crimen de Fernando Pastorizzo, por el que está detenida su ex Nahir Galarza, señaló durante una entrevista a la cadena estadounidense Univisión que la pareja tuvo un "hubo un problema entre ellos, una discusión que se dio fuera de una discoteca y una pelea a golpes".



"Hubo un problema entre ellos en Navidad y la fiscalía ha acreditado que ese día el fallecido y ella estuvieron juntos el 24 a la noche", señaló el fiscal.



Aclaró que "denuncias penales entre ambos no existen" pero sí cuenta con "declaraciones de los amigos".







Caffa sostuvo que, de acuerdo declaraciones de testigos, "ella le pegó a él, pero también él le había pegado en la cabeza a ella, había una situación de violencia de ambas partes"



"Por eso indico que los celulares son fundamentales porque si él se sacó una foto y la mandó a los amigos, ahí la tendremos. Así también ella a las amigas de ella que decía que era lesionada. O mensajes entre ellos por los golpes o disculpas", añadió.



En este sentido, insistió: "Hoy tenemos testigos de oído directos, de amigos, pero no sabemos nada hasta que veamos los celulares".



Señaló por otra parte, que cuenta con "una buena cantidad de indicios que ya estaría ante la persona que cometió el hecho, sobre todo que lo ha reconocido".