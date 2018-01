En bicicleta, un cordobés recorrerá 12 mil kilómetros con un fin solidario

“Un nuevo sol transforma la realidad”. Con ese lema, el cordobés Lucas Ledezma (30), oriundo de Toledo, un pequeño pueblo ubicado a 23 kilómetros al sudeste de la Capital, partirá el viernes 5 de enero en bicicleta rumbo a Rusia con un fin solidario: juntar fondos para construir una escuela para las personas con discapacidad de su Toledo natal.

Ledezma tiene 30 años y es profesor de Educación Física. Actualmente, trabaja en el Área de Deportes de la Municipalidad de Toledo. “Estoy a cargo de un grupo de trabajo de deporte adaptado con chicos con discapacidad que asisten semanalmente a los talleres”, cuenta en diálogo con La Voz, mientras ajusta los últimos detalles de la travesía que emprenderá en los próximos días. El objetivo es llegar a Rusia para el inicio del Mundial y lograr reunir los fondos para ejecutar el proyecto.

Hasta el momento, tienen un terreno que fue donado por la Asociación Mutual Cordobesa (AMC), a través del intendente de la localidad Víctor Hugo Toledo. Dicho terreno está ubicado en el barrio residencial “Balcones del Sur”. Además, el frigorífico Novara donó 1500 ladrillos y el arquitecto Quimey Saganias aportó su trabajo profesional.

Desde que empezó a trascender la noticia de su viaje, han recibido también una donación de hierros para la construcción del edificio. “Siempre quise hacer algo de esta magnitud pero no pensé que podría canalizarlo a través de mis viajes”, se sincera el joven y añade: “En principio vamos a construir un aula, una cocina y dos baños”.

El proyecto cuenta con el aval del intendente de Toledo y recibió el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes. “También se sumaron algunos sponsors de mi pueblo y de Pilar”, detalla Ledezma.

Todo a Pedal es el proyecto que creó y a través de él pretende juntar fondos para la concreción del mismo.

-¿Es el primer proyecto que trabajás con personas con discapacidad o ya habías tenido otras experiencias?

-Es la primera experiencia y todo se dio luego de conocer al grupo de deporte adaptado que asiste al taller. La actividad que yo proponía estaba vinculada estrictamente al deporte, porque es el conocimiento que tengo, pero a futuro y con la construcción de la escuela queremos brindar otros talleres y ampliar las disciplinas. Uno a veces no toma conciencia de la cantidad de cosas buenas que puede hacer por el otro. Los chicos que asisten al taller se merecen eso y mucho más.

-¿Poder concretar este proyecto en tu pueblo natal tiene un sabor especial?

-Sí. La verdad me siento muy orgulloso. Este tipo de acciones no son comunes en mi pueblo y llevarlo adelante me pone feliz. Además, que el nombre de mi localidad se conozca a nivel mundial.

Ledezma sueña con que la noticia llegue a oídos de los jugadores de la Selección Argentina y que alguno se interese en el proyecto y pueda colaborar.

100 kilómetros por día

Para lograr estar en Rusia en junio, cuando comience el Mundial, el profesor de Educación Física deberá pedalear entre “100 y 120 kilómetros” por día. Son 12 mil kilómetros en seis meses. Si bien ya cuenta con otros antecedentes, puesto que viajó a Brasil para ver el Mundial en 2014; a Chile en 2015 para ver la Copa América y en 2016 a los Juegos Olímpicos de Brasil, llegar a Rusia para él tiene un plus por el fin solidario que pretende alcanzar.

Para lograr la travesía, Ledezma transitará las distintas rutas que sorteará en una bicicleta Venzo, rodado 29 con 27 velocidades. “Agradezco a Venzo que siempre me da todo el equipamiento para mis viajes. También a Trevo y Toke, que me dan la indumentaria acorde para estos viajes”, detalla el joven.

El viaje de Ledezma se podrá seguir a través de las redes sociales. Unas amigas del joven irán compartiendo en los distintos perfiles la información que el profesor les vaya actualizando.

-¿Planificaste el circuito donde irás parando?

-La verdad que no. En otras oportunidades lo hice y salió bien. Pero en este viaje no tengo previsto ninguna parada en particular. Lo iré definiendo en el camino. Todo va a depender de cómo esté la ruta de viaje, el clima, el terreno. Entre 6 y 12 horas puedo tardar en cumplir el objetivo de los 100 o 120 kilómetros, entonces iré haciendo parando donde la tardecita me encuentre.

-¿Dónde vas a pernoctar?

-Llevo la carpa y la bolsa de dormir, pero al difundirse el proyecto siempre encontrás personas solidarias que están dispuestas a colaborar. A veces me invitan a casas de familia, otras a cuarteles de bomberos o iglesias. En este tipo de aventuras no sirve planificar en un 100% este tipo de travesías porque siempre el plan original tiene modificaciones.

Para seguir el viaje y colaborar

Las personas interesadas en colaborar con el proyecto podrán escribir a los distintos perfiles oficiales en Facebook y Twitter.

Fuente: La Voz del Interior