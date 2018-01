San Isidro volvió a los entrenamientos

Este miércoles, el plantel del Club Atlético San Isidro retomó sus entrenamientos, luego del breve receso por fin de año y de cara a la reanudación de la competencia, que lo enfrentará el 10 de enero con Deportivo Norte de Armstrong en un nueva fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina 2017/18.







Entre las novedades para 2018 se encuentra la incorporación de Devin Carter, un alero de 24 años y 1.96 metro de altura, que se sumará la próxima semana. Quien entrenó, pero de manera diferenciada, fue Germán Sciutto, que se recupera de una lesión (ruptura de alto grado del peroneo estragalino de su tobillo izquierdo).





"La lesión viene bien. Venimos trabajando bastante duro. Me he quedado en San Francisco para trabajar lo más intensivo posible al ritmo que se pueda. Me vino bien quedarme acá, estar con los kinesiólogos, hacer rehabilitación todo el tiempo, creo que va bastante bien, como veníamos pensando. Si bien no hay que apurarlo porque hay un ligamento cortado, hay que tratar de manejarlo lo más cautelosamente posible, pero a su vez no perderle el tiempo", contó Sicutto.







El jugador explicó que por recomendación de los profesionales planea dejar pasar entre 30 y 45 días para empezar a jugar. Probablemente volvería a las canchas a fines de enero. "Después si son días más o menos, lo verá el cuerpo. Vamos a probar en chancha de acá a 15 o 20 días y vamos a ver cómo estoy. De ahí se analizará si tengo que hacer algo más de rehabilitación o ya estaríamos para entrenar duro y para jugar. Hay que esperar al físico", explicó.

Balance

Sciutto opinó que el balance del año pasado fue "positivo" a pesar de no haber podido obtener victorias fuera de casa. "Por ahí no pudimos ganar de visitante, pero sí pudimos ganar de local que es muy importante para un equipo. San Isidro siempre está para pelear arriba o siempre lo intenta. Este año está muy peleado el campeonato. El otro día que perdimos estábamos segundos y ahora penúltimos. Hay una diferencia muy pequeña en esta zona. Tenemos que ser cautelosos, no desesperarnos y seguir trabajando para mejorar lo del año pasado", dijo.







"Creo que en el 2018 se van a dar algunos resultados que estamos buscando, de ganar de visitantes, enfocándonos más en lo que nos dice el entrenador, tratar de tomar más confianza entre nosotros. Esperemos seguir enfocándonos de local, no perder el camino, y de visitante tratar de concentrar y tratar de hacer lo mismo que hacemos de local. Creo que eso va a ser un objetivo grande y nos va a venir bien empezar el 2018 de local", agregó.





Por último, y respecto a la incorporación de Carter, Sciutto subrayó que "hay que trabajar para que ese jugador se adapte lo más rápido posible".