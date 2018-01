Mirá el calendario de feriados nacionales 2018

Pese a que muchos ya están disfrutando de unas merecidas vacaciones, otros aún siguen trabajando y en lo único que piensan es cuándo es el próximo feriado nacional: el próximo es el 12 de enero, por el Carnaval.

Sobre los feriados puente, de acuerdo al calendario establecido por el Gobierno este año los días no laborables puente serán el 30 de abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre. Son tres lunes que anteceden a los feriados del Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo, respectivamente.

Un detalle importante es que un "día no laborable" no equivale a "feriado". A diferencia de un feriado, en los "no laborables" los empleadores tienen la potestad para decidir si sus empleados trabajan o no, y quienes trabajen no tienen derecho a percibir un plus salarial.

Dos ejemplos de "día no laborable" son los jueves santos o el 24 de diciembre, fecha en la que algunos rubros no trabajan (finanzas, escuelas, seguros), pero otras ramas de la economía lo hacen de forma normal (comercios, gastronómicos, transporte).

Mirá el calendario