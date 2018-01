La dieta clave, para el éxito de Ginóbili a los 40 años

Emanuel Ginóbili se sostiene en la NBA, con 40 años, siendo una pieza clave de una de los Spurs y para ello debió someterse a un drástico cambio en su dieta.



En 2011, se sentó con su primo Paulo Maccari, fisioterapeuta radicado en Madrid que también trabaja con la Selección Argentina de Básquetbol, y diseñaron un plan integral.



"Esto arrancó cuando él empezó a ver que tenía más lesiones y quiso saber qué podía hacer para mantenerse unos añitos más en actividad. Entonces decidimos hacer un cambio radical con respecto a varias de las cosas que venía haciendo", le contó Maccari a Clarín.



El primer paso fue cambiar por completo la alimentación. "Cuando se lo propuse, lo primero que me dijo fue: 'Yo las pastas no las voy a dejar'. Lógicamente, uno de los objetivos era que las dejara. Pero bueno, yo no lo podía obligar a nada. Le propuse comenzar y ver cómo se iba sintiendo".





Manu Ginóbili y su primo Paulo Maccari, durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.



"Le empecé a quitar los cereales, principalmente los que contenían gluten, y hoy por hoy tampoco come ninguna harina. Si bien no era de consumir muchos lácteos, también se los sacamos, al igual que el azúcar. Al principio utilizó un poquito de miel, y después el cuerpo se fue acostumbrando y hoy no toma ningún tipo de endulzante", agregó.



"La alimentación está basada en verduras, pescado, cada vez menos carnes rojas, pollo y huevos de granja. La idea es que sea toda comida biológica y que esté conformada por un porcentaje de grasas muy alto. Obviamente que cuando hablamos de grasas, es de las buenas. No de pan o de cerdo, sino de palta, de almendras, de nueces, de pescado, de coco, de huevo... Ese tipo de grasa es fundamental, porque da mucha energía", explicó.

